Ibarrola dice que no hay un proyecto "concreto" para Merindades y espera conocer la propuesta "definitiva" en octubre

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado que la reurbanización de la plaza de Merindades "no tiene todavía un proyecto concreto, estamos valorando técnicamente". "Valoraremos alternativas y espero que a mitades de octubre podamos tener ya avanzado cuál será la definitiva, pero todavía no he visto exactamente en qué va a consistir", ha indicado.

Según ha apuntado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación, "se está estudiando técnicamente, pero va en la línea de lo que hemos promovido". En este sentido, ha explicado que se pretende realizar un corredor peatonal "desde la plaza del Castillo hasta la plaza de la Libertad" y que la plaza de Merindades "está siendo un obstáculo" para ello. "Manteniendo el tráfico de la Baja Navarra, haremos una zona más amable para los peatones y para los ciclistas", ha manifestado.

Se trata, ha dicho, de "cumplir lo que hemos venido diciendo en nuestros compromisos de legislatura". Esta iniciativa viene enmarcada en "un gran proyecto para nosotros que es el gran corredor desde plaza del Castillo que conecte con Lezkairu", que sea peatonal y "más amable". Se busca, en definitiva, de "hacer una zona más viva para el comercio, para zonas de encuentro entre personas y hacer toda esa parte mucho más atractiva".

Ha precisado Ibarrola que se trata de "un cambio que estaba contemplado en el PEAU del Ensanche, con lo cual, no es nada nuevo". "Era una actuación que ya se había contemplado como mejora para la ciudad, que estaba acordada y que ahora simplemente queremos impulsarla para hacerla realidad", ha subrayado.

Preguntada si se contemplaría un soterramiento, la alcaldesa ha respondido que "no hemos hablado de eso en ningún momento". "Estamos hablando ahora solamente de reurbanizar parte de la plaza para que sea más fácil de transitar y mejor conectada para los peatones. No estamos hablando de soterramiento de la Baja Navarra, no estamos hablando todavía de nada de eso", ha incidido.

En relación con la recomendación del PEAU de "eliminar la glorieta y la fuente o trasladarla un punto de la plaza", Ibarrola ha contestado que "entra dentro de las alternativas, pero no sé exactamente cómo va a ser". "Yo insisto en que lo que hemos solicitado a los técnicos es que nos den varias alternativas y entre las posibilidades que nos den valoraremos exactamente cómo va a ser. Pero, efectivamente, es una de las medidas posibles", ha dicho.