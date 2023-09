Ibarrola afirma que "Pamplona no puede ser el referente de toda Navarra" para atender a personas sin hogar

Cristina Ibarrola, ha asegurado este jueves que "cualquier ciudadano puede comprender perfectamente que Pamplona no puede ser el referente de toda Navarra" para la atención a personas sin hogar "porque no tiene ningún sentido". La alcaldesa de Pamplona,, ha asegurado este jueves que "cualquier ciudadano puede comprender perfectamente que Pamplona no puede ser el referente de toda Navarra" para la atención a personas sin hogar

Ibarrola ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "llevamos intentando trabajar de forma coordinada con el Gobierno de Navarra desde que llegamos al Ayuntamiento de Pamplona". "Pamplona está poniendo muchos recursos y seguirá poniendo muchos recursos para ayudar a personas en exclusión social. Pero Pamplona está siendo y no puede ser referente de toda la exclusión social de todo Navarra", ha advertido.

La alcaldesa ha asegurado que "el Gobierno sabe perfectamente, porque así se lo hemos trasladado, que desde todos los servicios sociales de todos los ayuntamientos de Navarra se deriva directamente a Pamplona porque ni el Gobierno ni otras entidades locales están poniendo los recursos que hay que poner para atender a esto".

Cristina Ibarrola ha señalado que "no es una cuestión de que nos rebase, nosotros asumimos perfectamente lo que nos corresponde, más de lo que nos corresponde, pero no somos el referente". "El referente y quien tiene que liderar esto es el Gobierno, porque todo el mundo puede entender que los pamploneses y las pamplonesas no pueden hacerse cargo con sus recursos de una persona de exclusión social de Carcastillo que la derivan directamente a Pamplona, o de Puente la Reina que la derivan directamente a Pamplona, desde Elizondo, desde Ribaforada, esto es una cuestión que tiene que agarrar el Gobierno", ha subrayado.

La alcaldesa ha asegurado que, "para más inri, todos los grupos del Gobierno de Navarra quitaron de forma unilateral, en contra de una ley que llevaba más de 25 años, la Carta de Capitalidad a Pamplona". "Aún así, Pamplona ha asumido y sigue asumiendo todo lo que puede de recursos sociales. Pero yo creo que ya es hora de que quien corresponda asuma que Pamplona es un ayuntamiento que atiende a un tercio de la población navarra. La Carta de Capitalidad es servicios que Pamplona, los pamploneses, están prestando a todo Navarra, entre otros esto, y que el Gobierno nos la ha quitado, pero que encima no está asumiendo como debe todo este problema", ha señalado.

Ibarrola ha subrayado que "es responsabilidad de todos trabajar de forma conjunta, trabajar de forma coordinada en un problema social que de alguna manera nos conmueve a todos y que hay que darle solución, pero cualquier ciudadano puede comprender perfectamente que Pamplona no puede ser el referente de toda Navarra, porque no tiene ningún sentido".