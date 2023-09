Taberna dice que Gobierno y Ayuntamiento están trabajando para "dar solución" a las situaciones de las personas sin hogar

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha asegurado este miércoles que "nos hemos puesto a trabajar con el Ayuntamiento de Pamplona para dar solución" a las situaciones de las personas sin hogar.

"Hay que saber que estas competencias son de ámbito municipal, pero no queremos utilizar la expresión de 'lo que no es de mi competencia no es de mi incumbencia'. También al Gobierno Navarra nos incumbe esta situación y en ese sentido nos hemos puesto a trabajar con el Ayuntamiento de Pamplona para dar solución a estas situaciones", ha indicado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

Tras añadir que "estamos ante la presidencia española de la Unión Europea", ha subrayado que "el reto fundamental" es el reto migratorio. "Por lo tanto, esta cuestión no atañe ni a Pamplona, ni a Navarra, ni a Logroño. Esta cuestión atañe al conjunto de la Unión Europea y, por lo tanto, desde el ámbito, lógicamente, de nuestros derechos sociales y de nuestro amparo, estamos trabajando para buscar soluciones", ha remarcado.

Asimismo, ha considerado que "no solamente es cuestión de las entidades institucionales", por lo que ha querido "agradecer" las ayudas de "la sociedad organizada y cooperante".

Por su parte, la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha compartido que las reuniones trilaterales entre dos departamentos del Gobierno foral y el Ayuntamiento de Pamplona "ya han empezado" y "se van a continuar manteniendo porque por desgracia es una situación que parece que vamos a vivir de forma ya regular, no son casos aislados". "Y por tanto, de cara a establecer protocolos estables y mecanismos de funcionamiento garantistas se está trabajando ya en ello", ha dicho.

También ha sido preguntado por las declaraciones del concejal de las áreas de Educación, Igualdad y Diversidad Cultural y Relaciones Ciudadanas, Participación y Mayores del Ayuntamiento de Pamplona, Carlos Salvador, que este lunes afirmó que el Gobierno de Navarra "tiene que tener un papel mucho más preponderante" a la hora de abordar las situaciones de las personas sin hogar y que "desde distintos pueblos están mandándonos gente a Pamplona".

Al respecto, Taberna ha respondido que "nosotros no tenemos esos datos que ellos afirman". "En cualquier caso, que lo demuestren. No es un asunto de competencia, sino de compromiso e incumbencia, y por lo tanto el Gobierno de Navarra se va a comprometer a buscar esta solución. Si coopera el Ayuntamiento de Pamplona en esta situación, seguro que los resultados serán más óptimos que en el caso de que no coopere", ha apuntado.