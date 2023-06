Elecciones Elma Saiz: “Votamos en blanco por coherencia; no hubo mandato de Ferraz” Cumplió la promesa de no hacer alcalde ni a Cristina Ibarrola (UPN) ni a Joseba Asiron (EH Bildu). Y añade que dio su palabra de no irse al Gobierno de Navarra y que lo demostrará en esta legislatura

CERRAR