Ibarrola reparte las concejalías de Pamplona y aprobará el Gobierno definitivo antes de San Fermín

Pero se trata de una junta provisional, como también los nombramientos de las concejalías delegadas que recayeron en Carlos Salvador al frente de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo, y de Cultura; María Caballero de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte e Igualdad; María Echávarri de Servicios Generales, de Urbanismo, Vivienda y Sanidad, además de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad y Javier Labairu del área de Seguridad Ciudadana, Educación, Participación Ciudadana y Juventud.

PSN NO ACUDIÓ A LA REUNIÓN

Sí acudió Koldo Martínez (Geroa Bai). “Le he transmitido que si gobierna para todos y todas con nosotros va a poder contar porque queremos lo mejor para Pamplona;no vamos a ejercer una oposición porque sea UPN, sino que la nuestra es una postura democrática. También le he comentado que me dio mucha pena que en su investidura no dijera ni un triste arratsaldeon. Me ha respondido que ella no habla euskera”.