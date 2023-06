Bildu y Contigo serán gobierno en Burlada a la espera de Geroa

Berta Arizkun, de Txema Noval con el que Arizkun compartió labores de gobierno en 2015, entonces con alcaldía para Noval cuya formación Cambiando Burlada-Burlata Aldatuz integraba a Geroa Bai, Aunque hasta el 17 de junio no es la constitución oficial de los ayuntamientos, en Burlada ya se conoce quien será su alcaldesa,, de EH Bildu . Y no sólo por ser la lista más votada lo que le ha dado 6 concejales -dos más que en la anterior legislatura- frente a los 5 de UPN , los 4 de Contigo-Zurekin Burlada, los 3 de PSN -que baja uno- los 2 del PP y 1 de Geroa Bai . Lo será también por el respaldo que obtendrá desde Contigo-Zurekin abanderado porcon el que Arizkun compartió labores de gobierno en 2015, entonces con alcaldía para Noval cuya formación Cambiando Burlada-Burlata Aldatuz integraba a Geroa Bai, Podemos Batzarre . Estos dos últimos ahora han confluido en Contigo junto con IE

Este jueves, Noval afirmó que, además, entrarán a formar parte del equipo de gobierno que EH Bildu se planteó antes de las elecciones municipales si los resultados resultaban favorables. Un pacto al que también querían agregar a Geroa Bai pero que ahora, además, se convierte en pieza clave si se quiere tener la mayoría absoluta, tal y como aspira Berta Arizkun.

Su representante, Amaiur Guindeo, indicó que ambas formaciones tendrán una reunión la próxima semana a la que Geroa Bai acudirá con una serie de propuestas -que Guindeo no quiso avanzar- de cuya aceptación dependerá si finalmente el bipartito ya acordado se convierte en tripartito. Sobre si votará a la candidata de EH Bildu a la alcaldía aunque no se llegara a un acuerdo -tal y como dijo Koldo Martínez que haría Geroa Bai con las “listas progresistas” más votadas de Pamplona y la comarca- Guindeo respondió que en Burlada si ellos deciden abstenerse o votarse a sí mismos no variará el resultado.