Siete candidatos a la alcaldía de Pamplona y un código ético del colegio Larraona

primera foto de la precamapaña. El colegio Larraona reunió a los candidatos a gobernar el Ayuntamiento de Pamplona para que se comprometan a asumir un código ético que los estudiantes de segundo de bachillerato han elaborado de cara a las elecciones del próximo 28-M. No estuvieron todos. Faltó María Estévez, aspirante de Vox, quien excusó su ausencia, según informaron desde el propio colegio, porque el partido de Abascal se rige por su propio código. Todo un autorretrato de la formación verde. La de este viernes fue la.

Y no precisamente porque el resto de candidatos vaya a cumplir con el código. “Me comprometo a decir siempre la verdad y no prometer lo que no puedo cumplir”, dice el documento en su primer punto. Las hemerotecas y la historia de la política pueden echar por tierra mil y una veces una afirmación de tal calado. Bastaría con revisar el programa de cualquier formación que ahora gobierne y compararlo con las políticas aplicadas en la legislatura.

acto amable, sin intervenciones por parte de los políticos, que cedieron todo el protagonismo a los alumnos del colegio pamplonés. A las 10 de la mañana, Cristina Ibarrola (UPN), Joseba Asiron (EH Bildu), Elma Saiz (PSN), Koldo Martínez (Geroa Bai), Carlos García Adanero (PP), Fernando Sesma (Ciudadanos) y Txema Mauleón (Podemos/Contigo Navarra) ocupaban la primera fila de un aula del colegio mayor, que se quedó pequeña. Por una vez, los políticos se limitaron a escuchar en un acto que la presentadora, una de las alumnas, calificó de "fresco y llevadero".

Y así fue. Salvo por el hecho de que si se pide a los políticos -a la clase política- que se comprometan a una política ética es porque básicamente no cumplen con ella. Ése es el trasfondo. “En los últimos años asistimos con mucha preocupación a una creciente polarización en nuestra sociedad. Esto es muy serio. La distancia entre la ciudadanía y la política está avanzando a marchas forzadas”, aseguran los estudiantes en el texto que precede a los diez puntos del código ético.

J. A. Goñi

LA ARMONÍA NECESARIA

El documento se acompaña de una ilustración creada por los propios alumnos y en la que políticos y ciudadanos comparten un espacio común, “en armonía”, como describió la estudiante Leire Zabalegui. Y es que otro de los trasfondos del acto de este viernes es el de la necesaria implicación de los jóvenes con una política de valores. “La desconfianza, la desafección y la desmotivación ciudadanas están anidando con firmeza. El hartazgo , la impotencia y la violencia revolotean en nuestras sociedades. ¡No podemos permitirlo!”, claman los estudiantes.

Los políticos escucharon con atención -se encontraba el alcalde Enrique Maya, que también rubricó el documento- y cuando terminaron todas las intervenciones, uno a uno se levantó para firmar un compromiso que, como dicen en Blade runner, se perderá como lágrimas en la lluvia. La campaña está a la vuelta de la esquina y los estudiantes aseguraron que velarán por el cumplimiento de estas buenas prácticas.

CÓDIGO PARA POLÍTICOS

​

​1 Verdad y promesas. Me comprometo a decir siempre la verdad y no prometer lo que no puedo cumplir.



2 Polarización. Me comprometo a combatir la polarización creciente en nuestra sociedad.



3 Consenso. Intentaré buscar puntos de encuentro y consenso con otros partidos políticos.



4 Corrupción. Renuncio a la corrupción en todas su formas.



5 Ataques. Renuncio al insulto, la descalificación y el ataque personal hacia el otro.

CÓDIGO PARA CIUDADANOS

​

​1 Derecho a voto. Me comprometo a ejercer mi derecho al voto con la seriedad que merece



2 Rigor. Me comprometo a informarme con más rigor y pluralidad.



3 Crítica destructiva. Renuncio a la crítica destructiva hacia políticos e instituciones.



4 Violencia. Renuncio a cualquier forma de violencia como modo de protesta.



5 Corrupción. Renuncio a la corrupción en todas sus formas.

Representantes de la sociedad civil