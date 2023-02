Un pleno de Pamplona polarizado aprueba modificaciones de 29,4 millones

modificaciones presupuestarias por valor de 29,4 millones de euros al presupuesto prorrogado desde 2021 de 200 millones. Oposición y equipo de gobierno, completamente polarizados en este fin de legislatura, dejaron su sello en unas modificaciones que, según NA+, van a comprometer la ejecución de dos inversiones importantes: el Civivox del Ensanche y el polideportivo de Buztintxuri, de 6,4 y 6,2 millones, respectivamente, según la propuesta inicial de NA+. Las cartas sobre la mesa. En un pleno doble, con dos sesiones extraordinarias consecutivas, el Ayuntamiento aprobó este viernes. Oposición y equipo de gobierno, completamente polarizados en este fin de legislatura, dejaron su sello en unas modificaciones que, según NA+, van a comprometer la ejecución de dos inversiones importantes: el Civivox del Ensanche y el polideportivo de Buztintxuri, de 6,4 y 6,2 millones, respectivamente, según la propuesta inicial de NA+.

la oposición redujo sustancialmente estas partidas. EH Bildu, PSN y Geroa Bai detrajeron con sus enmiendas 3,2 millones a estos proyectos: 2 millones al Civivox, y uno al polideportivo. En total, con sus 16 enmiendas -todas aprobadas-, sumaron 3.750.000 euros.

La merma de presupuesto en los dos proyectos mejor dotados se produjo pese a un informe jurídico realizado a petición del área de Proyectos Estratégicos que ya advertía de que este cambio en las partidas hará necesario “un reajuste de las anualidades” en el caso del Civivox y una “modificación del contrato para ampliar el plazo de ejecución” en el caso del polideportivo. Como recordó este viernes María Echávarri (NA+), se trata de dos proyectos licitados y adjudicados, que si no se ejecutan de acuerdo al presupuesto podrían derivar en indemnizaciones que deberá afrontar el Ayuntamiento.

Por ello, la concejala de Servicios Generales y responsable de las cuentas solicitó que las enmiendas se votaran de forma nominal -cada edil a mano alzada- y no de grupo, de manera que las responsabilidades ulteriores recayesen en las personas y no en los partidos políticos. Sin embargo, la oposición sumó sus votos para evitar el voto nominal y dejó entrever que no las tiene todas consigo con las dos inversiones, las más potentes de la primera modificación de los presupuestos de este 2023. Hacia mayo, antes de las elecciones, se abordará una nueva modificación para ajustar los gastos corrientes. NA+ presentó en diciembre un presupuesto -que no salió adelante- de 259 millones para 2023.

el devenir de la siguiente legislatura. Las modificaciones de este viernes, de 29,4 millones, eran fundamentalmente de inversiones. Y gobierno y oposición dejaron bien claro que son dos frentes enrocados, un escenario que podría marcar. Parece que solo una mayoría absoluta de UPN en las elecciones de mayo evitaría una coalición de partidos en la oposición que aupase presumiblemente a Asiron (EH Bildu) a la alcaldía.

No obstante, sí que se apreciaron algunas diferencias entre EH Bildu, por un lado, y PSN y Geroa Bai, por otro. Estos dos últimos encomendaron la venta de terrenos municipales por parte del equipo de gobierno, la opción a medio plazo de suplir la reducción en las partidas del Civivox y del polideportivo. EH Bildu parece instalado en el mantra del "Civivox de los ricos".

Con todo, NA+ mantiene intactos los proyectos ya subvencionados por Europa u otras administraciones, como el ascensor de Trinitarios, Pamplona SF 365, el proyecto RUNA 2025 y el carril bici entre Pamplona y Mutilva. Además, el equipo de gobierno sacó adelante las subvenciones nominativas por valor de 418.000 euros.