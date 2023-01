Maya pide que la bandera de Navarra cumpla condiciones de calidad

Enrique Maya, ha pedido que la empresa responsable de suministrar la bandera de Navarra colocada en la plaza de los Fueros "cumpla con todas las condiciones" de calidad y ha afirmado que "no pueden repetirse" nuevas incidencias con la enseña, que el lunes apareció en el suelo tras romperse uno de sus enganches. El alcalde de Pamplona,, ha pedido que la empresa responsable de suministrar lacolocada en la plaza de los Fueros "cumpla con todas las condiciones" de calidad y ha afirmado que "no pueden repetirse" nuevas incidencias con la enseña, que el lunes apareció en el suelo tras romperse uno de sus enganches.

"Una bandera que está pagada como una bandera de calidad y preparada para el tamaño que tiene y las acciones que tiene que sufrir de viento y de todo tiene que funcionar. Algo no está funcionando y nuestro papel es reclamar responsabilidades a la empresa, exigir que cumpla con todas las condiciones y si no tomaremos medidas, como con cualquier contrato que tenemos. No es nada agradable que esto ocurra y no puede repetirse más", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación.

Por otro lado, respecto a las quejas de la oposición respecto al proyecto del aparcamiento de la calle Sangüesa y la renovación de la plaza de la Cruz, Enrique Maya ha criticado "la actitud habitual de la oposición, que, bajo la imagen de que ellos quieren colaborar y participar, la realidad es que en cuanto salimos con una iniciativa siempre la postura es de ponerse en guardia y de querer en el fondo que las cosas no corran".

Maya ha precisado que "el parking paga la urbanización superior, como se ha hecho con todos los aparcamientos, para eso no hace falta presupuesto, y para la plaza de la Cruz hay que pagar el presupuesto, pero igual faltan dos años o año y pico para que se pueda hacer esa obra". "Nosotros estamos encantados de la vida de explicar el proyecto pero tenemos que actuar de acuerdo a las necesidades que hay, a la petición vecinal que ha habido, tenemos que acelerar porque son obras que llevan muchísimo tiempo y vamos a seguir adelante, por supuesto que explicaremos lo que necesiten", ha indicado.

Por otro lado, ha señalado que "cuando tienen ellos las competencias y necesitamos ir al pleno para aprobarlo, se ponen como fieras, y cuando tenemos nosotros las competencias y no hay que invertir, entonces también se ponen como fieras".

"Si hubiera una actitud sana, que no la hay, una actitud de colaborar, que no la hay, en proyectos relevantes para Pamplona, como Sarasate o los Caídos, la actitud por nuestra parte sería diferente, pero nos están obligando a tener que actuar de acuerdo a nuestras competencias", ha asegurado.