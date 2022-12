La nueva calle Sangüesa: 346 plazas de parking en cuatro plantas subterráneas

Ciclos, fases, periodos, etapas, capítulos... Cambios que, de una manera o de otra, invitan a reflexionar sobre esa necesidad de contemplar el paso del tiempo como una partida a la que jugar sin miedo al resultado. Personas, situaciones, paisajes y... como no puede ser de otra manera, ciudades que también requieren de una nueva pincelada. Estas transformaciones, de las que Pamplona no quiere desligarse, implican aceptar que las normas ya no son las mismas. Y que movilidad y sostenibilidad caminan de la mano.

Es la intención que subyace en el nuevo proyecto planteado para la calle Sangüesa, en la que se va a crear un aparcamiento con 346 plazas distribuidas en cuatro plantas subterráneas. Planteadas para residentes y comerciantes, este nuevo aparcamiento (demanda vecinal desde hace años) abarcará desde la calle Navarro Villoslada hasta la calle Tafalla, donde se ubicará el acceso y salida de los correspondientes vehículos.

Según los planos, que ya han sido aprobados por la Junta de Gobierno municipal, el aparcamiento tendrá forma lineal, con 164 metros de longitud, 17,7 metros de ancho, una única calle central de 6 metros y plazas de estacionamiento ubicadas a ambos lados. La superficie de actuación supera los 13.000 metros cuadrados; en los que el 7% de las 346 plazas previstas serán para personas con movilidad reducida. Un porcentaje que asegura el cumplimiento de la normativa. Asimismo, también se habilitarán hasta 45 plazas para motos.

Atendiendo al diseño, el inminente aparcamiento dispondrá de dos salidas peatonales con ascensor, una situada en la propia plaza de la Cruz y, otra, próxima al cruce de la calle Sangüesa con Tafalla en la acera del instituto. Todas las salidas peatonales estarán a menos de 50 metros desde cualquier punto del parking, aspecto importante para personas con necesidades, carga, etc.

Se ha previsto la adaptación del aparcamiento para un futuro parque automovilístico de coches eléctricos, ya que dispondrá de un transformador eléctrico, además del diseño de la preinstalación en todo el garaje y la instalación completa de 38 plazas en el primer sótano.

El proyecto que sale a exposición pública y cuyas obras se prevé que puedan arrancar en el mes de mayo, genera una nueva urbanización en la plaza de la Cruz y su entorno. Lo más novedoso es la reducción del estanque la zona central de la plaza, dándole forma cuadrada y girándolo 45 grados, al igual que los alcorques. De esta forma se facilita el tránsito diagonal a través de la plaza. La zona central se pavimentará con adoquín cerámico con acabado superficial liso en color rojo y marrón. En el perímetro de la plaza el pavimento será como el de las aceras con granito gris y una anchura de ocho metros.

En la calle Sangüesa se mantiene el vial, con plazas de aparcamiento en línea en el lado de las viviendas. Esa acera se reurbanizará con una anchura de 5,6 metros pavimentada mediante losa y adoquín de granito. Las dos aceras de esa futura calle Sangüesa dispondrán también de una línea de arbolado de porte mediano. En la plaza de la Cruz se conservarán los árboles que actualmente existen.

La acera del instituto y de la propia plaza de la Cruz tendrá una anchura de 7,8 metros pavimentada también como losa y adoquín de granito. El resto de las aceras tendrán una anchura de 3,3 metros. El edículo de acceso y salida peatonal situado en la plaza de la Cruz contará con un aseo autolimpiable para personas con movilidad reducida.

Demanda vecinal

La necesidad de un aparcamiento subterráneo en esa zona del Segundo Ensanche es una demanda vecinal que durante esta legislatura se ha trasladado al Ayuntamiento de Pamplona. En agosto de 2021, una agrupación de vecinos y vecinas trasladó al consistorio el interés de llevar a cabo esta infraestructura para aumentar la oferta de plazas de estacionamiento en la zona y paliar los problemas que les surgen al aparcar tanto a residentes como al resto de la ciudadanía.



En mayo de este mismo año comenzaron una serie de catas para comprobar el tamaño y el estado de las raíces de los árboles del entorno de la plaza de la Cruz de cara a tener información detallada para redactar el proyecto del aparcamiento. Durante varias semanas, y de forma sucesiva, se realizaron hasta 8 catas para investigar el itinerario y el estado de las raíces de cuatro cedros y un conjunto de plátanos que sombrean la zona de estancia en torno al pequeño estanque central de la plaza.​



Mirando a los plazos, el proyecto se ajusta a lo establecido en el Plan Municipal de Pamplona y en el final de la segunda fase de elaboración del PEAU del Segundo Ensanche, que pretende afrontar la recuperación física, funcional y social de esa zona del barrio.

El presupuesto estimado de toda la actuación alcanza los 13,7 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento de Pamplona aportará 2,5 millones de euros correspondientes a la reurbanización de la Plaza de la Cruz, con un plazo estimado de ejecución de 22 meses. "La concensión se realizará por 75 años", adelantó el alcalde, Enrique Maya.

Recordemos que a principios de 2023, el plan se someterá a exposición pública durante el plazo de un mes para recibir aportaciones y sugerencias de la ciudadanía.