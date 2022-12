PSN y EH Bildu califican de "maniobra electoral" el anuncio del aparcamiento en la calle Sangüesa

EH Bildu ha criticado que el anuncio se haya realizado "sin información, sin debate previo, sin asignación presupuestaria, sin ningún tipo de consenso y basado en mentiras".

La coalición ha acusado a Maya de mentir "respecto a la tala de árboles, que sí se prevé en el ámbito de la Plaza de la Cruz" y en cuanto a "la participación del Ayuntamiento en un aparcamiento que dicen privado, pero cuyo proyecto se ha pagado con fondos públicos". "¿Quién adelantará el pago de un parking cuyas plazas van a costar 30.000 euros cada una?", se ha preguntado.

Por su parte, el PSN también se ha mostrado "muy sorprendido" de que este proyecto se haya presentado "sin informar ni explicar nada al resto de los grupos municipales, ni en Comisión ni en la Junta de Movilidad".

Los socialistas no se posicionan en contra de la iniciativa, "ya que es una petición vecinal", pero han criticado que "se prometa algo que va a costar 2,5 millones al Ayuntamiento y para lo que no existe partida presupuestaria". "Esto demuestra una vez más la opacidad con la que actúa el equipo de Gobierno, así como su electoralismo, debido a que esto no es otra cosa que una venta de humo, creando expectativas que no puede cumplir", han rechazado.

Así, el grupo municipal ha señalado que "en estas condiciones", no puede "asegurar" su apoyo a la propuesta, de la que no conoce "cómo se va a realizar la reurbanización de la Plaza de la Cruz, si va a ser necesario eliminar árboles o no, ni la forma con el que se va a financiar".

EH Bildu ha asegurado que "la ubicación de este parking en sólo dos manzanas de la Calle Sangüesa es todo un despropósito urbanístico, económico y medioambiental por varias razones, entre ellas porque va a suponer la desaparición de más de 40 árboles, algunos de gran porte". Según la documentación a la que ha tenido acceso el grupo municipal, "se plantea talar la totalidad de los árboles que se ubican en ambas aceras de la calle Sangüesa en la manzana siguiente a la plaza, así como los ubicados en la misma calle justo enfrente a la superficie de la plaza. Asimismo, 11 arces, estos sí en la propia plaza, serán trasplantados".