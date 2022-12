Alberto Arriazu: "El poder disuasorio de la Táser evita las lesiones en el cuerpo a cuerpo"

¿Quién está capacitado para portar una Táser y enseñar a usarla?

La empresa Axon, propietaria de la patente del Táser, es la responsable de formar a los instructores. En estos momentos la Policía Municipal de Pamplona cuenta con cuatro instructores habilitados para formar durante dos años a operadores de dispositivos electrónicos de control. Éstos, a su vez, están habilitados para formar y usar el dispositivo durante un año. Anualmente deben recibir una formación de actualización para seguir usando estos dispositivos.

¿Dónde reciben la formación?

Los instructores fuimos formados por Axon en Madrid y el curso para los operadores lo impartimos aquí en las dependencias de Policía Municipal.

¿Cuántos policías municipales podrán usarlas?

Todos los mandos de la brigada son operadores. Unos 40. Vamos a empezar desde hoy a emplear estos dispositivos en los tres turnos. Distribuidos de forma estratégica por toda Pamplona. Es un arma de dotación, así que el objetivo en el futuro será formar a todos los policías en su uso.

¿Cómo es la formación?

Es muy completa. El curso de instructor son cinco días y el de operador son 16 horas en dos días. Tras las nociones básicas del aparato se ofrece una práctica estática (aprender a desenfundar, etc) y después una dinámica. Es la más importante. Sobre todo, buscar el momento y la situación táctica más adecuada para hacer uso de este dispositivo. En ambos casos hay que superar un examen, bastante complicado, por cierto, sin el cual no se pude operar.

¿Cómo se debe llevar el Táser?

Si uno es diestro, debe ir en el lado contrario de la mano fuerte. En el pecho o en la pernera. Así se evita que en situaciones de estrés puedas confundirte.

¿Es compatible con otras armas?

Así es, tanto con el bastón (porra) como con la pistola de fuego. Las tres vienen reguladas por el reglamento de armas, en el caso de la Táser es un arma no letal, regulada en el artículo 5.1. Su uso está restringido a funcionarios de policía especialmente habilitados.

Lo ha mencionado antes, pero, ¿qué papel juega la toma de decisiones con este dispositivo?

Es la situación táctica favorable. Al igual que las otras armas que llevamos, el uso está condicionado a que haya un riesgo racionalmente grave para la propia persona o terceros, un grave riesgo para la seguridad ciudadana, o en base a los principios congruencia, oportunidad y proporcionalidad. No hay un caso concreto. El operador decide.

Vamos, que viene a complementar las herramientas. Parece que hay un salto muy grande del bastón a la pistola de fuego...

Eso es. El Táser es una herramienta que está entre el bastón y el arma de fuego en el uso progresivo de la fuerza. Lo más importante es el efecto disuasorio que consigues. Ante una persona totalmente agitada no tiene nada que ver el efecto disuasorio de sacar el bastón a sacar la pistola Táser y hacer el arco (muestra de descarga) o ver que le apuntan los punteros láser. Yo espero que el poder disuasorio de este dispositivo consiga evitar al máximo las lesiones que se dan en situaciones de contacto cuerpo a cuerpo. En agresores y en policías.

¿Qué ventajas da al que la opera?

Da el plus de evitar contacto físico cuando alguien viene a acometer. Por ejemplo con un objeto contundente o un cuchillo. Al desenfundar y hacer el arco de seguridad, está demostrado con estadísticas que, generalmente, depone su actitud. Se consigue una desescalada mayor que con otro tipo de armas, letales y no letales.

¿Se deben hacer advertencias?

Sí. Al desenfundarla se grita que se va a hacer uso y se le apunta con los punteros láser. Lo último sería el despliegue de las sondas.

Y todo grabado.

Todo. Es obligatorio. Hay un protocolo que lo marca. En el momento en que se desenfunda el dispositivo la cámara comienza a grabar. Al finalizar el servicio todas las imágenes se descargan, y también hay protocolo para el tratamiento de datos. Además, tiene un sistema que recupera los 120 segundos grabados anteriores a desenfundar para dar mayor seguridad al uso de esta arma. Grabar da una mayor garantía a todos los intervinientes.

¿Es dolorosa la descarga?

Más que dolorosa, las personas que la reciben la describen como una sensación extraña en la que pierdes el control sobre los músculos. Es una inmovilización neuromuscular que dura no más de 5 segundos, los que ofrecen a los policías la ventana de oportunidad para reducir a esa persona. Generalmente se dispara a zonas de grandes masas musculares, como la espalda o el glúteo.

¿Y puede utilizarse en cualquier ambiente?

No. Al generar una descarga no puede utilizarse en lugares inflamables o con polvo en suspensión. Hay que pensar que al recibir la descarga la persona cae al suelo, así que no habría que usarla junto a una masa de agua o en altura, por ejemplo.