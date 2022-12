Amaia Romero protagoniza la portada de la revista Glamour: "No siento que sea hiperconocida. Me veo como una persona normal"

Hace pocas semanas que Amaia Romero ha regresado de su gira por Latinoamérica, que le llevó a actuar en diferentes salas de países como Argentina, Chile y Brasil, y que finalizará en 2023 con conciertos en dos míticas salas La Riviera de Madrid (los días 14 y 15 de enero) y en la Razzmataz de Barcelona (21 y 29 de enero). Este lunes la artista navarra ofreció una entrevista en la revista Glamour, y protagoniza su portada Limited Edition de diciembre. En el artículo la pamplonesa se ha sincerado y ha hablado de diferentes temas relacionados con su carrera musical, sobre lo que le gusta llevar una vida sencilla y lo que suponer madurar y crecer expuesta a la opinión pública.

A sus 23 años, Amaia admite que cuando se ve en vídeos de hace cuatro-cinco años se nota "muy cambiada. No solo físicamente, sino hasta en la manera de hablar. Hay que aceptarlo, es normal. A veces me da un poco de vergüenza. Sé que con el tiempo lo superaré pero todavía estoy en ese momento en el que digo: Quita, por favor, quita eso”.

Lo que no ha cambiado en este tiempo son sus fans y el seguimiento mediático que tiene todo lo que hace y dice. Pero ella lo sobrelleva sin problema y no lo ve complicado. "Es gente que apoya tu música y que te quiere. A mí me hace mucha ilusión y estoy muy agradecida. Obviamente he evolucionado, pero me veo como una persona muy normal. Que haya gente que te admire tanto, como si fueras alguien importante, me llama la atención y no termino de acostumbrarme. Pero no lo digo como algo malo, sino que me sigue sorprendiendo para bien", explica la cantante, que fue la ganadora de todo un fenómeno fan como es Operación Triunfo . "No siento que sea una persona hiperconocida. En la calle, depende de la hora y del sitio en el que esté, me pueden conocer más. Por ejemplo, al lado de mi casa hay un instituto, si salgo a hacer la compra a las 12:30 h, cuando están en el recreo, ahí sí que me reconocen. Pero el resto del tiempo, les puedo sonar, pero no es nada agobiante, puedo hacer una vida tranquila", añade después.

En la entrevista cuenta que ahora vive en Barcelona y que está "súper a gusto" y "muy feliz" viviendo en la Ciudad Condal porque le permite tener una vida normal. "No me gustan los excesos. Salgo a la calle como cualquiera, voy al supermercado a hacer la compra, me hago la comida… Así es como quiero vivir", describe segura Amaia.

Parte de esa tranquilidad y seguridad se la aporta su hermano Javi, que es quien dirige su carrera musical. Ella confía plenamente en su equipo pero deja claro que "por supuesto" que se entera "siempre de todo" y "al final siempre soy yo la que toma las decisiones más importantes". "Pero no es como la música, que es mi terreno y sé qué hay que hacer, aquí me dejó aconsejar. Soy muy joven, me ha venido todo muy de golpe y justo esta parte es la que más debo trabajar. Desde que empecé, hace cinco años, es cierto que he aprendido mucho sobre esta faceta. Al inicio no me enteraba de nada", asume con naturalidad.

RIVALIDAD CON AITANA

Preguntada por la supuesta rivalidad que algunos medios de comunicación han creado entre ella y su amiga y también extriunfita Aitana, Amaia Romero la niega con rotundidad: "Dos chicas por tener la misma edad y por haber salido del mismo concurso tienen que estar enfrentadas y ser competencia. Da igual que seamos dos personas completamente diferentes y que hayamos tomado cada una su camino. No lo entiendo, la verdad. Es una tontería.