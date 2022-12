El negro futuro de las tres tiendas de Paulino Caballero cerradas por el incendio

“De la noche a la mañana nos han robado nuestros negocios y nuestras vidas”. Los dueños de la joyería Kela, la lencería Chargui y de la tienda de flores artificiales Liquen, en la calle Paulino Caballero de Pamplona, van asimilando que ya no podrán abrir y que tendrán que buscarse otros locales. Mientras, van a tener que afrontar gastos, burocráticas, abogados, peleas con seguros… un calvario.

Las vallas metálicas cortan la acera en el número 24 de esta calle del Ensanche ante eltras el incendio registrado el 20 de noviembre. Un altercado entre okupas desencadenó el siniestro . Las viviendas y los cuatro bajos comerciales –uno de ellos está vacío– son propiedad de una mujer que falleció hace dos años. La herencia en favor de los sobrinos todavía no se ha resuelto, por lo que estos comerciantes están en “un limbo” y no tienen a quién dirigirse. “Algunos clientes piensan que en unos días podremos abrir, pero no es así. El bloque está sin tejado, con riesgo de hundimiento.”, señala el joyero Pablo Giménez.