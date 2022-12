La música de los 80 y 90 mueve a la generación EGB

fiesta de las 2000 almas que en ese momento se habían acercado al A las 19.00 horas en punto comenzo laque en ese momento se habían acercado al Navarra Arena en la que iba a ser una tarde-noche larga.

Un video con imágenes de los años 80 en las que desfilaron desde Mazinger Z a las gafas en 3D con un cristal azul y el otro rojo, dieron la bienvenida. Presentaba José Corbacho que con su vis cómica habitual examinó a la concurrencia sobre sus conocimientos de aquellos años... así que todos acabamos cantando el "tigres, leones todos quieren ser los campeones", "Las muñecas de famosa se dirigen al portal" o "Bic naranja escribe fino, Bic cristal escribe normal".... por las voces coreantes habríamos aprobado por lo Menos el 80%.

Y después de anunciar los que iban a ir actuando en la larga velada dio paso a los primeros en actuar. La Frontera en activo desde 1984 Javier Andrés, Toni Marmota y los suyos comenzaron a despacharse con su galería de éxitos y así fueron sinando 'Cielo del Sur', 'En el limite', 'Judas el miserable'... con un sonido que fue cogiendo cuerpo y color... La gente seguía entrando para ir llenando la pista y la grada general del Arena... Y Corbacho lograba hacer reír a la concurrencia recordando programas televisivos Como el 'Un, Dos, Tres', 'Los electroduendes', Barrio Sésamo con videos alusivos en las pantallas y risas generales. En esas Gorbacho dio paso al grupo Danza Invisible que salió a escena haciendo una versión de Eddy Grant adaptada como 'No quiero verte bailar'. Oriundos de Torremolinos y en activo desde 1982, Javier Ojeda y los suyos se lanzaron para meter al público en el bolsillo con su archiconocido 'Sabor de amor'. Para mover a la gente de sus asientos remataron con la versión de Van Morrison 'A este lado de la carretera'...

Corbacho de nuevo en escena puso a la gente a cantar con las series 'Erase una vez', 'David el gnomo', 'Dragones y mazmorras', 'La vuelta al mundo de Willie Fog', 'Los tres mosqueperros', 'Los fruitis', 'La abeja Maya', 'Fraggel rock', 'Marco', 'Heidi' 'Oliver y Benji' y allí cantaba hasta el apuntador...

Miguel Osés

Y como eran años en los que brillaba el sol -aún con cierta normalidad- dio paso al grupo La Guardia que comenzaron con 'Mil calles llevan hacia ti'. Los de Granada con Manuel España al frente y en activo desde 1983, solventaron algunos problemas de sonido en los primeros compases de sus "calles" para hacer cantar a la concurrencia... Con 'El mundo tras el cristal' y 'Cuando brille el sol' mantuvieron el listón emocional muy alto a pesar de que la voz de Manuel se resistía a sonar en buenas condiciones.

Gorbacho salió de nuevo a escena para recordarnos que las películas de miedo de verdad fueron las de 'El Exorcista', 'El Resplandor', o 'La Noche de Halloween', y no los niños de ahora con el "truco o trato". En esas salió el elenco de bailarines para rendir un homenaje a los grandes éxitos de Michael Jackson, con un bailarín imitador luciendo palmito en 'Billie Jean' o 'Thriller', por citar...

Gorbacho de nuevo en escena nos recordó que nosotros cuando nos caiamos del columpio en el parque nos hacíamos una brecha y nos curaba nuestra madre con una mercromina que nos duraba hasta la universidad. Y ahora en los parque hay que andar con cuidado para no hacerte un esguince de tobillo con esos suelos tan bandidos...

Y dio paso a nuestros paisanos los Tahures Zurdos. Los de Beriain que comenzaron en 1987 y han llegado en dos etapas hasta nuestros días siguen en cuarteto con Aurora y Lolo Beltrán, Juanna Ugarte y Javier Lizarazu 'Puntxes'. Comenzaron en el Arena con 'Gritaré' y continuaron en su noche de rock con 'Lujuria' y la versión de 'Because the night' de Patti Smith "la noche es de los que se aman"... 'Azul' dulcificó la tensión del rock para envolvernos en los recuerdos azules de Aurora. Se despidieron homenajeando a Serrat con una versión de ''Fiesta'.

Corbacho nos hizo recordar a 'Vicky el vickingo' y dio paso a Miguel Costas de Siniestro Total -y otros grupos como Areolineas federales, Los Feliz o Costas- El de Vigo fue despachando 'Chicas de colegio', 'Assumpta' y con su deje punk rock cazallero trenzó sonrisillas cuando se pasó a los éxitos de Aerolíneas como 'No me beses en el suelo', 'Estoy hasta los huevos'... Pero fue con 'Camino de la cama' cuando movió de verdad al personal de gradas y pista.

Así continuó con 'Y bailaré sobre tu tumba' o 'Minha terra galega'.

Gorbacho volvió a escena para narrarnos momentos estelares de las grandes películas de 'La Guerra de las Galaxias', 'Regreso al futuro', 'Indiana Jones', o 'Ghostbusters' y le dió paso a Sabrina...si si la exuberante que sigue luciendo palmito. Con dos Boys dancers flanqueandole se despachó con 'Born to be alive' de Patrick Hernández. En su Sabrina Show -enlatado show- continuó con 'Call me' de Blondie... y por supuesto se despechó -uy perdón se despachó- con el 'Boys Boys boys'...

El cuerpo de baile salió a escena para homenajear a Queen y a un montaje con temas como 'I want to breadk free' o 'we Will rock you'...

Y después Gorbacho hizo cantar al respetable con lo mejor del pop-rock de los 80.

Y presentó al nuevo híbrido Toreros en Chanclas (la fusión de Toreros muertos y No me pises que llevo chanclas) con espíritu se pasodoble punk. Al frente Pablo Carbonell y Pepe Begines... con su batiburrillo de ritmos, melodías y su retranca andaluza.

Noche de recuerdos y bailecicos para calentar una noche pamplonesa en la que ya asomaba el frío con fuerza.