La Txantrea celebra desde este sábado su Semana del Pintxo

De hecho es una muy buena ocasión para desplazarse a una zona en la que la hostelería mantiene un alto nivel, como se demuestra año a año en las propuestas, en las que caben desde pintxos de base tradicional hasta creaciones contemporáneas.

Serán concretamente dieciséis establecimientos los que se someterán a la decisión del jurado, en el que participan representantes de diferentes entidades y colectivos y vecinos del barrio de la Txantrea. Tras degustar las propuestas otorgarán los premios oro, plata y bronce.

Además de las tres categorías principales los bares optan al premio al pincho popular. En este sentido, las personas que participen en la elección popular deberán probar todas las propuestas, rellenar una hoja que se facilita en los establecimientos y sellarla en cada bar que visiten.

Para promover la participación se sorteará un fin de semana para 10 personas en la casa rural Don Filo en Lerate, estuches de Vino de la D.O. Navarra, entradas para eventos deportivos, un escudo de la Txantrea y vermú para 2 personas en todos los bares participantes.

El precio de las degustaciones será de 2,50 € si se opta solo por consumir el pintxo y de 4 € incluyendo la bebida, que podrá ser vino D.O. Navarra, cerveza o refresco

Los nombres de los premiados se darán a conocer el 16 de noviembre, miércoles, a las 19:00 h. en la Sociedad Kaskallueta en la Plaza Arriurdiñeta, donde se procederá además a la entrega de los cuatro galardones..

La XX Semana del Pintxo de la Txantrea está organizada por ANAPEH y la Asociación Bares de la Txantrea y cuenta con la colaboración de Cooperativa de Hostelería de Navarra, Caja Rural de Navarra, Vinos D.O. Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, UDC Txantrea KKE y la Casa Rural Don Filo.

PARTICIPANTES:





1. Ogi. Plaza Arriurdiñeta, 1

Nombre: Bavaria Süß

Horario: De lunes a sábado de 19 a 21:30h. Sábado y domingo de 12:00 a 14:30h.



2. Harpea. Plaza Arriurdiñeta, 2

Nombre: Perla roja

Horario: Lunes cerrado. De 19 a 21:30h. Sábados y domingo 12 a 15h. El domingo 13 por la tarde pintxos no disponible.



3. Gaztelu. Paseo Federico Soto, 3

Nombre: La Canasta

Horario: De lunes a sábado de 11:30 a 13:30h y de 18:30 a 22h. Domingo de 18:30 a 22h.



4. Euntze. Paseo Federico Soto, 11

Nombre: Kotilla

Horario: De lunes a domingo de 12 a 15h y de 19 a 21.30h.



5. Cañaveral. C/ Villafranca, 14

Nombre: eTXean

Horario: Miércoles cerrado. De 12:00 a 14:30h y de 19:00 a 21:30h.



6. Ulia. C/ Valtierra, 16

Nombre: 'te lias"

Horario: De 12 a 15.30h y de 19 a 21h.



7. Nico. C/ Urroz, 24

Nombre: Tama Nico

Horario: De 12 a 14.30h y de 19 a 21.30h.



8. El Sur. C/ Urroz, 33

Nombre: pil-pil del sur y sus ferreros

Horario: De 19 a 22h.



9. Tamarán. C/ Canal, 25

Nombre: Maitasuna

Horario: De lunes a domingo de 12:30 a 14h y de 19 a 21:30h.



10. Ona. C/ San Cristobal, 29

Nombre: " Rollo estrellao"

Horario: Miércoles cerrado. De lunes a viernes de 19 a 21:30h. Sábado y domingo de 12 a 14h y de 19 a 21:30h.



11. Avenida. Travesía Espronceda, 19

Nombre: Arkumeeee 3.0

Horario: De miércoles a domingo de 18:30 a 21:30h. Sábado y domingo de 12 a 14h.



12. Malatesta. Avenida Villava, 80

Nombre: Malagaztain

Horario: Jueves y viernes de 18 a 20h. Sábado y domingo de 12 a 14h y de 18 a 20h.



13.Baigorri. Plaza Ezcaba, s/n (Avda. Villava nº 84 trasera)

Nombre: Bai-Tacorri

Horario: Martes cerrado De lunes a viernes de 19 a 21:30h. Sábado y domingo de 12 a 14h y de 18 a 21:30h.



14. Nilo. Plaza Ezcaba, s/n (C/ Miravalles, 11)

Nombre: Paladar

Horario: Jueves cerrado. De lunes a viernes de 19 a 21:30h. Sábado y domingo de 12 a 14h y de 19 a 21:30h.



15. Ezkaba. Plaza Ezcaba, s/n (C/ Miravalles, nº 5 trasera)

Nombre: Ausartu

Horario: Martes cerrado. De lunes a viernes de 19:30 a 21:30h. Sábado y Domingo de 12:30 a 14:30h y de 19:30 a 21h.



16. Trápala. C. San Cristóbal, 6

Nombre: Karrilus

Horario: De lunes a viernes de 19 a 21h. Sábado día 12 de 12 a 14:30h