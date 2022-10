Javier Álvarez (AS Zizur) deja su cargo de concejal en Zizur Mayor

El concejal de AS Zizur,, deja su cargo en el Ayuntamiento de Zizur Mayor. Así lo ha anunciado este jueves en el pleno. Será sustituido porque figura en cuarto lugar en la lista electoral. Álvarez ha explicado que abandona su cargo público “”. Ha añadido que seguirá vinculado a la plataforma municipalista “como ciudadano de a pie”.

AS Zizur obtuvo dos concejales en las elecciones de 2019 y entró a formar parte del equipo de gobierno junto con Geroa Bai EH Bildu . Un año después AS fueentre acusaciones de “deslealtad”. Álvarez acusó a Geroa Bai y EH Bildu de basar su destitución en “una mentira”, la supuesta conspiración con Navarra Suma para presentar una moción de censura. Este verano, su compañera de partido, Ana Reguilón, decidió abandonar el partido y convertirse en concejal no adscrita.