Absuelta una madre a la que pedían cárcel por dejar solo en casa a su hijo de 10 años

El Juzgado de lo Penal nº 4 ha absuelto a una mujer a la que pedían un año de cárcel por haber dejado solo en casa a su hijo de 10 años mientras iba al supermercado, ausencia en la que se produjo un incendio en la vivienda, en Pamplona. La Fiscalía acusaba a la mujer de un delito de abandono de menores, pero el magistrado la ha absuelto. “No hay delito; de ser así la práctica totalidad de padres y madres de este país nos encontraríamos con abundantes condenas”, concluye el magistrado, que se incluye entre estos progenitores.

La mayor parte de los hechos no se discutía. A las 13 horas del pasado 5 de enero, la mujer salió con su hijo de 3 años de casa y dejó solo a su otro hijo, de 10. En el fuego, recoge el fallo, estaba la comida, lo que originó un incendio en la cocina. Al llegar la policía municipal, alertada por una vecina, el menor no pudo abrir la puerta y tuvo que ser derribada.

La madre relató en el juicio que dejó a su hijo de 10 años durmiendo y que se marchó con el pequeño a comprar el rosco de Reyes a un supermercado situado a 5 minutos. Que no pensaba tardar más de 10 minutos. Negó que dejara comida en el fuego y aseguró que el incendio se produjo porque su hijo quiso prepararle un desayuno “como sorpresa”. Añadió que estuvo hablando un momento con la asistenta social y que le llamó su hijo alertando del incendio, que le dijo que abriera las ventanas y que corrió a casa “en shock”. Sobre por qué estaba la puerta cerrada, dijo que no la cerró, que su hijo no pudo abrirla por los nervios, y que cuando llegó su hermana, que vive cerca, ya estaba con la policía.

Defendida por el abogado Enrike Laiglesia, ha sido absuelta. El juez argumenta que condenar por un episodio así acarrearía condenas por dejar momentáneamente solos a los niños mientras se cocina, mientras se baja a comprar el pan, a tirar la basura, a recoger un paquete... “Eso, sin contar con que ya, cuando son un poco más mayores y se entretienen viendo una película, puedes ir a la carnicería en el pueblo o alguna tienda cercana”.

El magistrado asegura que en su entorno, “la totalidad de padres y madres han dejado solos en alguna ocasión a sus hijos menores, mientras cocinan, para realizar recados”. Y apunta que lo que se procura es “dejarlos entretenidos viendo un vídeo de dibujos para poder realizar los recados con mayor celeridad, volviendo cuanto antes a casa”. Según la sentencia, esto es “un logro que es interpretado como un avance en la calidad de vida de los padres, muchas veces superados por la crianza, que se debe compatibilizar con el trabajo diario”.

Sobre el caso concreto, el magistrado insiste en que no se abandonó a un menor en condiciones peligrosas para irse a una fiesta “sin saber la hora o el estado en el que se va a volver a casa”, sino que fue un recado puntual “para volver a casa de inmediato”. También resalta que el niño tenía 10 años, “muy alejado” de las condenas que presentó la Fiscalía, con menores de entre 3 y 5 años. También pone de relieve que el niño tenía un teléfono móvil a su disposición y que la madre se llevó al hijo de 3 años y dejó al de 10, “al que se le supone mucha mayor madurez y recursos que al de 3”. Acerca del incendio, afirma que fue “algo fortuito” que no debe ser tenido en cuenta para determinar el delito, ya que este no se califica según el resultado. No obstante, considera “increíble” la versión que dio la mujer sobre el desayuno sorpresa a las 13 horas.

La sentencia resalta que una interpretación literal del delito de abandono temporal de menores también llevaría “al absurdo” de impedir que un chico de 17 años fuera solo a fiestas de otro pueblo, ya que el Código Penal solo habla de menores. En definitiva, concluye que la acción de la mujer es hoy un proceder “habitual” entre padres y madres para un recado puntual e inmediato. “Y no se puede interpretar la legislación totalmente en contra de la realidad social”.