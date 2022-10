Igualdad desde la escritura y la agricultura

"Eduquemos en igualdad, en libertad de pensamiento y en respeto”. Una emocionada Amaia Oloriz Rivas (Villava, 1962), escritora autodidacta, madre de dos hijas y abuela de dos nietas que hasta una convalecencia compaginó su trabajo en recursos humanos con la escritura y ha centrado sus novelas en los problemas sociales que afectan a las mujeres, cerró el acto con el que la comisión de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres del Ayuntamiento de Villava reconocía sus méritos en favor de la igualdad. Los suyos y los de Beatriz Garde Etxaleku, de 36 años, vecina de Villava y agricultura y tractorista en Mendioroz, en Lizoain-Arriasgoiti. De pocas palabras, Garde no habló en público, pero dejó claro en privado el orgullo que siente por trabajar en el campo del que se ha ocupado su padre hasta ahora.

El reconocimiento a escritora y agricultora en el día en que Villava dedica a la igualdad en sus fiestas congregó a familiares y amistades de las homenajeadas, además de a gran parte de la corporación. Yadira Martín, presidenta de la comisión, Nieves Camacho y Amaiur Guindeo, concejales, presentaron en castellano y euskera a las homenajeadas y destacaron de la primera el tractor de juguete que recibió con seis años y que contribuyó a su afición. Formada en la rama agroforestal, ahora trabaja con su padre en la finca familiar. “Se animó a sacar el carnet de tractor antes de cumplir los 18, para trabajar con su padre aprovechando las vacaciones. Aquel juguete para la igualdad ha sido un medio para ser lo que ha querido ser”, dijeron de ella. “Es un gran orgullo en un mundo tan machista como este”, apostilló después el padre, que tiene otras dos hijas.

ESCRIBIR, TEJER, LIBERAR

Amaia Oloriz reivindicó en su intervención la igualdad, la escritura y la lectura. Agradeció el reconocimiento de la comisión, tanto para ella como “para Bea Garde”. También la propuesta de su nombre por parte de Atarrabia Geroa Bai. Defendió la igualdad como una “cuestión de derechos , una condición de justicia social y una cuestión básica, indispensable y fundamental para el desarrollo y la paz”. Alabó la lectura y su contribución al diálogo y la reflexión. Y definió la escritura como “tejer palabras, construir sueños y liberar pensamientos”. De la suya dijo que fue una afición que siempre cultivó pero a la que se lanzó de adulta, superados los 50. “Escribía relatos para mis hijas, me lancé a escribir una historia y me animaron tanto que ya llevo seis y he empezado a preparar otra. Siempre de mujeres”.