Patxi Leuza, portavoz de Geroa Bai, ha reprochado al alcalde de Pamplona durante el debate general sobre la situación de la ciudad su "incapacidad de gestión" y su "opacidad", además de una actitud "xenófoba".

NA+ en la Mancomunidad por parte de una funcionario municipal, pero "no le preocupa" que los fondos públicos hayan podido ser "mal utilizados" cuando "Pamplona se merece una gestión transparente", ha dicho.

Del mismo modo ha cuestionado la "mala gestión" en el servicio de atención domiciliaria, la falta de avances en el derecho a la verdad, la justicia y la reparación "de todas las victimas de cualquier violencia", porque "Pamplona no se merece un Ayuntamiento que no repare la memoria histórica".

Y las fiestas de Sanfermines, ha añadido, fueron "muy buenas a pesar de usted", al tiempo que le ha criticado que decidiera quien tenía que lanzar el chupinazo cuando en votación popular hubiera dado "el mismo resultado" y el trato a las personas extranjeras.

En relación con los presupuestos de 2022 Leuza ha asegurado que "eran un gran engaño porque eran irrealizables, con unos ingresos que no se iban a producir", eran "una carta a los reyes magos con los mayores presupuestos de la historia", lo que obliga a dejar una parte sin ejecutar, por lo que se rechazaron y se prorrogaron las anteriores "sin ninguna pérdida".

Sin embargo, ha subrayado, "no ha conseguido poner en marcha ningún proyecto" y "se dediquen a rebajar las tasas municipales", por lo que criticar lamentar las consecuencias de la carta de capitalidad era "demagogia", a lo que ha sumado incumplimientos en materia de vivienda joven y para alquiler, "un fracaso absoluto" como el del Paseo de Sarasate o la pasarela de Labrit, "un auténtico escándalo" para "una pasarela vieja con un coste mayor que la nueva".

"Cuando te pillan no diciendo la verdad a sabiendas es mucho mejor reconocer el error cuanto antes, pero no lo ha sabido hacer", ha indicado el portavoz de Geroa Bai en alusión a proyectos sobre la bicicleta, y agregado que "no podemos confiar en su compromiso político".