La relojería Rex, en liquidación por jubilación

se le acumulan los relojes para poner a punto en su pequeña trastienda-taller de la calle Paulino Caballero de Pamplona . Desde que puso el cartel de’ en la, numerosas familias del Segundo Ensanche han desempolvado los viejos mecanismos. Llevados por la melancolía, quieren devolverlos a la vida. “Me llevo trabajo a casa, pero no sé si me va a dar tiempo de arreglar todos antes del 24 de enero”. Ese día Patxi Ruiz cumple 65 años y pondrá fin a cuatro décadas en el oficio que le enseñó su padre,, que falleció el año pasado con 90 años. Pero la relojería Rex no cerrará. “Un veterano relojero, hijo de relojero de Pamplona, va a continuar en el negocio. Le encanta esta tienda y yo estoy muy contento de que Rex siga unos años más”, anuncia Patxi Ruiz.