Ocho empresas optan a hacer las mejoras en la urbanización Zizur

Ocho empresas han presentado ofertas para ejecutar el proyecto impulsado por el Ayuntamiento deparque Talluntze de la Urbanización Zizur y para convertir en ciclo calle la de Erreniega y el entorno escolar y al polideportivo. El plazo abierto en julio pasado se cerró la semana pasada con los ocho licitadores cuyas propuestas tendrá que licitar ahora el Consistorio. La idea del equipo de gobierno que encabeza Jon Gondán (Geroa Bai) es que antes de fin de año pueda comenzar la ejecución de un proyecto que ya habían recogido, recuerda, en el acuerdo programático que firmaron en su día con EH Bildu y AS Zizur y que ahora colaboran con su socio abertzale y, con apoyos al presupuesto, del PSN y un concejal no adscrito elegido en su día por NA+.

Fue Gondán el que confirmó que ocho empresas habían presentado ofertas después de que en junio pasado, en pleno, se ampliase en 200.000 € la partida inicial de 700.000 para el proyecto de movilidad. “Es una buena noticia en un momento de incertidumbre por los precios y demás. Y esperamos disponer de la partida ya definitiva y seguir el calendario”.

En total se prevé habilitar 150 aparcamientos en el entorno del parque y convertir en ciclo calle (30 km/h) el tramo de Erreniega más próximo al colegio, ampliar el acceso al centro y modificar el aparcamiento del polideportivo.

Ana Reguilón deja AS Zizur pero seguirá como concejala

El orden del día del pleno de mañana incluye la toma en consideración de Ana Reguilón Delgado como concejala no adscrita tras su salida del grupo municipal AS Zizur. La edil, número 2 de la formación que encabeza Javier Álvarez, abandonó la formación, que queda con la única representación de Álvarez. Asimismo, comunicó su decisión de mantenerse como edil no adscrita, por lo que otro de los puntos será la modificación de la composición de las comisiones informativas para que pueda tomar parte la edil.

AS Zizur comenzó el mandato como parte del equipo de gobierno hasta que fue expulsado por el alcalde, Jon Gondán. En el pleno de Zizur figura también como no adscrito un edil elegido en su día por Navarra Suma.