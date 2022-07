Pamplona honra a Miguel Ángel Blanco con la abstención de Bildu

EH Bildu impidió que el texto impulsado por la Fundación Miguel Ángel Blanco, titulado con la frase inicial, se convirtiese en una declaración institucional, es decir, apoyada unánimemente por todos los grupos. Navarra Suma, PSN y Geroa Bai se sumaron a una propuesta que une a Pamplona con otras ciudades españolas para adherirse a una campaña “en honor a su memoria y a la de todas las víctimas del terrorismo de “La unidad a ti debida en conmemoración del XXV aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco”. La abstención este viernes deimpidió que el texto impulsado por la, titulado con la frase inicial, se convirtiese en una declaración institucional, es decir, apoyada unánimemente por todos los grupos.se sumaron a una propuesta que une a Pamplona con otras ciudades españolas para adherirse a una campaña “en honor a su memoria y a la de todas las víctimas del terrorismo de ETA ”, según su el primer punto del acuerdo.

En su segundo punto, la declaración compromete al Ayuntamiento a convocar una concentración en la plaza consistorial el próximo 12 de julio a las 11.30 horas “en memoria del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo de ETA”. El último punto de la declaración condena el asesinato del concejal de Ermua “y de todos los crímenes cometidos por la banda terrorista ETA”.

Fue María Caballero la encargada de defender la declaración por parte de NA+, para subrayar la “conciencia social contra el terrorismo” que surgió tras el secuestro y asesinato del concejal del PP. “Pamplona vivió su propio espíritu de Ermua en aquellos Sanfermines. Sufrimos, lloramos y lo pasamos francamente mal en esas agónicas horas”, aseguró para recordar las muestras populares de dolor entre los pamploneses en San Fermín con los “pañuelos rojos anudados a la fachada del Ayuntamiento en señal de duelo”.

Caballero lamentó que la declaración no tuviese la unanimidad de todos los grupos, “porque EH Bildu no la ha querido firmar”. “Dice mucho de su moral y valores”, declaró la concejala, que criticó la actitud en 1997 de Herri Batasuna -precedente de Sortu, en la coalición de EH Bildu- cuando se produjo el secuestro y posterior asesinato. “Hace 25 años estaban escondidos. El 13 de julio celebramos un pleno extraordinario en Pamplona y los concejales de Herri Batasuna no acudieron. EH Bildu no engaña a nadie cuando se erige en adalid de la memoria histórica. Este es el ejercicio de la desmemoria. Asiron se va a esconder”, interpeló a la formación abertzale.

En similares términos se expresó Maite Esporrín (PSN) que humanizó la figura de Miguel Ángel Blanco, “un chico normal que vivía con su familia, músico...”. Recordó también la ausencia de HB en aquel pleno de Pamplona y se refirió también a otro aniversario de la cruenta historia de ETA, la liberación, que ayer cumplió 25 años, del funcionario de prisiones José Ortega Lara tras un secuestro de 532 días. “Quedan pasos por dar, pero EH Bildu no condena la violencia de ETA y es inaplazable. Un tercio de los crímenes etarras están sin resolver”, recordó la concejala socialista.

Por parte de EH Bildu, intervino la concejala Eva Aranguren, procedente de Eusko Alkartasuna en la coalición abertzale, y que sí condenó el asesinato de Blanco en 1997. “Ha retrocedido -le dijo Caballero-. Sortu marca el camino”.