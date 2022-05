Egüés planteará a otra empresa la construcción del polideportivo

Valle de Egüés en problemas para mantener los precios ofertados a principios de año podría encargarse a otra compañía. Sería la que quedó segunda en el concurso abierto en noviembre por el Consistorio, y al que concurrieron diez constructoras. Los grupos municipales acordaron el viernes reunirse con Río Valle Construcciones y Obra Pública SL, la siguiente en el concurso, después de que la primera, Excavaciones Fermín Osés SL, explicara en otro encuentro que tras el incremento de precios derivado de la invasión de Rusia a Ucrania no puede acometer la obra según la oferta. En abril fue propuesta como adjudicataria ante su mejor puntuación económica. La oferta suponía una rebaja de más del 26% sobre el precio de licitación. Planteó un precio de 4.599.197 euros. Río Valle la ofertó por 5.219.074, una cantidad que suponía la tercera en cuanto a rebaja. En ambos casos hay que añadir el IVA. La construcción del polideportivo en Sarriguren, en terrenos municipales del polígono de Salesianos, al otro lado de la carretera del Valle de Aranguren respecto a los colegios públicos, se planificó para esta primavera y se esperaba que estuviera lista para 2023. Se promovió tras varios intentos infructuosos en el anterior mandato con Geroa Bai y EH Bildu en el gobierno local. Después no hubo acuerdo para otro concurso. El nuevo equipo de gobierno de Navarra Suma rebajó el proyecto y convocó un nuevo proceso cerrado en abril. La construcción del polideportivo delen Sarriguren que quedó en el aire al plantear la empresa adjudicataria losa principios de año podría encargarse a otra compañía. Sería la que quedó segunda en el concurso abierto en noviembre por el Consistorio, y al que concurrieron. Los grupos municipales acordaron el viernes reunirse con Río Valle Construcciones y Obra Pública SL, la siguiente en el concurso, después de que la primera, Excavaciones Fermín Osés SL, explicara en otro encuentro que tras elno puede acometer la obra según la oferta. En abril fue propuesta como adjudicataria ante su mejor puntuación económica. La oferta suponía una rebaja de más del 26% sobre el precio de licitación. Planteó un precio de 4.599.197 euros. Río Valle la ofertó por 5.219.074, una cantidad que suponía la tercera en cuanto a rebaja. En ambos casos hay que añadir el IVA. La construcción del polideportivo en Sarriguren, en, al otro lado de la carretera del Valle de Aranguren respecto a los colegios públicos, se planificó para esta primavera y se esperaba que estuviera lista para 2023. Se promovió trasen el anterior mandato con Geroa Bai y EH Bildu en el gobierno local. Después no hubo acuerdo para otro concurso. El nuevo equipo de gobierno de Navarra Suma rebajó el proyecto y convocó un nuevo proceso cerrado en abril.

El viernes se cumplía el primer plazo para que la adjudicataria formalizara el contrato. En una reunión con la comisión de Hacienda explicó su situación, según indicó después la alcaldesa, Amaya Larraya (NA+), y no firmó. Pidió una revisión de precios. “Han dicho que los precios los propusieron en una situación más beneficiosa y que ahora, ante el repunte de costes, no pueden acometer la obra así. Se ha aprobado la posibilidad de modificar los precios, pero no sabemos si el decreto se puede aplicar aquí y en comisión se ha encomendado hablar con la siguiente en el concurso si Osés renuncia”, señaló Larraya. Su grupo fue reprobado ante la gestión de este expediente, entre otros temas.