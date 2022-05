“Que el Departamento de Educación se siente negociar el futuro del ciclo 0-3 años y la situación de las escuelas infantiles municipales”. Esta es la condición que pone la Plataforma 0-3 Navarra para desconvocar la huelga indefinida que comenzó el pasado lunes en casi medio centenar de centros de Navarra. En la mesa de negociación, las educadoras quieren hablar de ratios en las aulas, de salarios “dignos”, de la financiación de los centros, de modelos de gestión, de la gratuidad y de las líneas pedagógicas. De momento, el Departamento de Educación no mueve ficha y considera que son los ayuntamientos los interlocutores válidos.

La portavoz de la plataforma, Eider Garde, hace un balance “agridulce” de las primeras jornadas de huelga. Las escuelas están abiertas con servicios mínimos que en algunos casos son del 100%. “Nos hemos encontrado con la solidaridad de muchas familias que son conocederas de nuestra situación y han decidido no traer a sus hijos e hijas”, señala Garde. El colectivo ve con satisfacción que la huelga ha abierto un debate a nivel político, tanto en el Parlamento como en los ayuntamientos. Ahora, esperan algún gesto por parte del Gobierno de Navarra. “Nos dicen que no tenemos legitimidad. Sin embargo, la huelga está dejando patente nuestra fortaleza”, señala la portavoz, que recuerda que la plataforma se creó en 2003 y cuenta con la participación de los sindicatos Esteilas, ELA, LAB y CCOO.

LA FINANCIACIÓN

98 escuelas infantiles de titularidad municipal, con una plantilla de unas 1.200 profesionales de la educación. Los ayuntamientos asumen la gestión y los contratos. Sin embargo, el marco normativo y la regulación del ciclo 0-3 años es competencia del Gobierno de Navarra. Las educadoras han encontrado un buen aliado en la órgano de coordinación con representantes de los departamentos de Educación y Cohesión Territorial y de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC). La Plataforma 0-3 Navarra ha quedado excluida. Sí que han mantenido una reunión con dicho órgano y, según el Departamento de Educación, se contará con la plataforma cuando se aborden cuestiones que les afecten.Las educadoras lamentan que no tengan voz en el Consejo Escolar de Navarra. “En este órgano se debaten y deciden cosas que nos afectan pero no se cuenta con nosotras”, dice la portavoz. Navarra cuenta con, con una plantilla de unasde la educación. Los ayuntamientos asumen la gestión y los contratos. Sin embargo, el marco normativo y la regulación del ciclo 0-3 años es competencia del Gobierno de Navarra. Las educadoras han encontrado un buen aliado en la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) . Los ayuntamientos reclaman mejoras en el sistema de financiación. Para abordar este y otros temas, el Gobierno de Navarra ha creado uncon representantes de los departamentos de Educación y Cohesión Territorial y de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC). La Plataforma 0-3 Navarra ha quedado excluida. Sí que han mantenido una reunión con dicho órgano y, según el Departamento de Educación, se contará con la plataforma cuando se aborden cuestiones que les afecten.Las educadoras lamentan que no tengan voz en el Consejo Escolar de Navarra. “En este órgano se debaten y deciden cosas que nos afectan pero no se cuenta con nosotras”, dice la portavoz.

MODELO DE GESTIÓN

Navarra tiene 105 escuelas infantiles públicas. Sólo siete dependen del Gobierno de Navarra, en concreto del Departamento de Derechos Sociales. De las 98 de titularidad municipal, la gestión es variada. Hay ayuntamientos que han asumido la contratación directa y las plazas de educadora están en plantilla orgánica. Otros municipios han creado empresas públicas y la plantilla se rige por el convenio sectorial aunque con mejoras. La tercera opción es sacar la gestión a concurso o licitación. En unos casos se valora únicamente el proyecto educativo y en otros casos también la oferta económica. “Es aquí donde entra la precarización”, señala Garde. La Plataforma defiende que el Gobierno de Navarra debería unificar criterios y avanzar hacia un único modelo de gestión que sirva para todos los municipios.

CONDICIONES LABORALES

En las plantillas orgánicas, las educadoras están encuadradas en el nivel C. Se les exige el grado de Maestro de educación infantil, Magisterio con la especialidad de educación infantil o el título de FP técnico superior en educación infantil. La Plataforma 0-3 Navarra aclara que no reivindican estar en el nivel B, pero sí mejoras en las retribuciones. Según este colectivo, en 12 años la subida ha sido de apenas del 1,8% porque las tablas no se han actualizado con el IPC. “La realidad es que los sueldos equivalen al de un funcionario de nivel D”, señala Garde.

RATIOS

Navarra tiene unas ratios que duplican a los recomendados por la Unión Europea. Así, hay 8 alumnos de 0-1 año por educadora, 12 alumnos de 1-2 años y 16 en 2-3 años. La Comisión Europea aconseja 4, 6 y 8 menores. La Plataforma 0-3 reclama que se bajen los ratios o “se dupliquen las plantillas”. “Las administraciones no son conscientes de la enorme carga de trabajo que tenemos, de lo que supone atender y educar a tantos niños por aula”, señala Eider Garde, que recuerda que durante los dos años de pandemia las educadoras han trabajado en unas condiciones muy difíciles y lo han pasado “realmente mal”.

LA LOMLOE

La nueva ley de educación reconoce la identidad educativa de todo el ciclo 0-6 años de educación infantil y establece los contenidos del currículum. Para la plataforma, esto supone un gran avance aunque recuerda que el Decreto Foral de 2003 ya reconoce el carácter educativo y no el meramente asistencial del 0-3 años. No obstante, hay una cosa que inquieta de la LOMLOE, la posibilidad de que los colegios de educación infantil y primaria creen aulas de 2 años. “Desde el Departamento de Educación lo han descartado, pero es una posibilidad que está ahí. El ciclo 0-3 años forma una unidad muy positiva para la evolución del alumnado”, señala Eider Garde.

LA GRATUIDAD