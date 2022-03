El malestar es evidente. Bastaba cruzar el patio del colegio de Educación Primaria del colegio San Juan de la Cadena de Pamplona este viernes para darse cuenta de que la decisión que ha adoptado el departamento de Educación no satisface al grueso de las familias. Pero ni de lejos.

Como se recordará, fueron 247 familias las que dieron su visto bueno al cambio de jornada en el centro de cara al próximo curso. Hubo 82 en contra. Con los datos en la mano, lograron superar la exigencia que marca la normativa: es decir, conseguir una mayoría de 3/5 para materializar el cambio de jornada. Una transformación que cuenta con el beneplácito del claustro de profesores y del Consejo Escolar.

Jesús Caso

No obstante, debido a la reclamación de quienes no concuerdan con el cambio, Educación alegó que la falta de una reunión es motivo más que suficiente para denegar el cambio, ya que es uno de los requisitos exigidos en la normativa. "Es injusto porque la decisión mayoritaria del colegio es evidente", lamentan las familias.

Las familias no han dejado atisbo a la duda y desde el patio del centro educativo reiteran que Dirección ha informado del proceso "en todo momento". Hubo correos electrónicos, boletines, explicaciones... Un sinfín de canales que, a sus ojos, no dejan lugar a dudas sobre la intención que se perseguía desde San Juan de la Cadena. "“Pedimos a Educación que revierta su decisión antes de que se haga firme y tenga en cuenta a la mayoría”, repiten las familias. De no ser así, no descartan acudir a otras instituciones, como el Defensor del Pueblo. "Nos da mucha pena todo lo que está pasando".