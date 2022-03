La pandemia ha puesto muchas cosas de manifiesto. Tantas, que a veces es complicado focalizar. Sin embargo, el covid sí ha conseguido algo: abrir de golpe la Caja de Pandora de la conciliación familiar. Otra vez ha regresado la polémica de cuál es el mejor horario para nuestros hijos. Jornada continua, flexible, partida... un mundo tan complejo que aglutina tan variados argumentos como familias. De ahí la dificultad para dar con una respuesta que satisfaga a todos.

votación de la jornada continua es una alternativa que ofrece (y supervisa) Gobierno de Navarra para que los centros educativos escojan con qué modelo quieren arrancar el próximo curso escolar. Fue hace apenas unos días cuando el propio departamento daba el visto bueno al cambio en 57 colegios, denegándolo a tres. Uno de ellos, Pero más allá de ideales, merece la pena echar un vistazo a las preferencias. Laes una alternativa que ofrece (y supervisa) Gobierno de Navarra para que los centros educativos escojan con qué modelo quieren arrancar el próximo curso escolar. Fue hace apenas unos días cuando el propio departamento daba el visto bueno al cambio en 57 colegios, denegándolo a tres. Uno de ellos, San Juan de la Cadena.

El motivo, según explican desde Ordenación Académica, no es otro que el incumplimiento de una de las reglas que exige la resolución del Director General de Educación. En dicho punto se especifica que debe realizarse una reunión entre dirección y las familias con el fin de explicar la motivación del cambio de jornada, el proyecto y el procedimiento a seguir. “Dado que dicha reunión no se realizó, procede por tanto desestimar la implantación de la jornada continua para el curso 2022-23 en su centro”, remiten a San Juan de la Cadena. Una respuesta motivada, explican las familias favorables al cambio, por una reclamación interpuesta por parte de quienes no están conformes con el cambio.

Dicho esto, la decisión de echar por tierra la aspiración de la mayoría ha sentado como un jarro de agua fría, ya que entienden que ya resulta bastante complicado lograr una mayoría de 3/5 para cambiar de jornada. Recordemos que el colegio consiguió el voto favorable de 247 familias (82 en contra), además del beneplácito del claustro de profesores y del consejo escolar. Un 60,8% del censo y cerca de un 75% de los votos. Más que suficiente. “El proceso informativo del proyecto de jornada continua alcanzó una dimensión no conocida”, aseguran las familias.

Y atestiguan que desde San Juan de la Cadena se remitió el proyecto, hubo correos electrónicos y también se elaboraron boletines (en varios idiomas para facilitar la comprensión de quienes que no se defienden en castellano). “Fue la mayor participación del centro hasta el momento para el cambio de jornada”, certifican. De ahí su malestar y la concentración que han programado para hoy viernes a las 16 horas en el patio de Primaria. “Pedimos a Educación que revierta su decisión y tenga en cuenta a la mayoría”.

En cuanto a los centros que sí han pasado la criba del cambio de jornada, se encuentran Almandoz; ikastola Iñigo Aritza de Alsasua; colegio Lokiz de Ancín; Ezkaba de Ansoáin; Arbizuko Herri Eskola de Arbizu; Nazabal de Areso; colegio de Arraioz; Auzperri de Espinal; colegio Mater Dei de Ayegui; colegio de Azpilkueta; colegios Alaiz, Eulza y Los Sauces de Barañáin; Hilarión Eslava de Burlada; Virgen de Gracia, de Carcar; colegio San Miguel de Santesteban; colegio de Elizondo; colegio de Erratzu; San Esteban, de Erro; colegio Landagain, de Etxalar; Nuestra Señora de Orreaga, de Garralda; colegio de Gartzain; colegio Andrés Narbarte Xalto, de Goizueta; colegio Virgen Blanca, de Huarte; colegio de educación especial Isterri, de Ibero; colegio de Irurita; colegio Pulunpa, de Ituren.

A esta lista se suman el colegio San Miguel, de Larraga; colegio de Legasa; Erleta, de Leitza; colegio de Lekarotz; Ibarberri de Lekunberri; Tantirumairu de Lesaka; Mardones y Magaña, de Murchante; colegio de Ochagavía; colegios Auzalar y San Miguel, de Orkoien; colegio de Oronoz; colegios Buztintxuri, Cardenal Ilundain, Doña Mayor, José María de Huarte, Rochapea y colegio de educación especial El Molino de Pamplona; Julián Gayarre, de Roncal; colegio de Saldías; Hermanas Uriz Pi, de Sarriguren; Joakin Lizarraga, de Sarriguren; colegio de Sunbilla; Escuelas Pías de Tafalla; Erentzun ikastola de Viana; Atargi y Lorenzo Goicoa, de Villava; colegio de Ziga; colegio Gloria Larrainzar Eugi, de Zubiri y colegio de Zugarramurdi. De igual manera, ha sido autorizado para implantar la jornada flexible en el curso 2022/2023 el colegio Zumadia de Abárzuza.