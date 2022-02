El Cupón Diario de la ONCE reparte 35.000 euros en Pamplona

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 35.000 euros en Pamplona, según ha informado la Fundación en una nota de prensa. La agente vendedora de la ONCE, Laura García Benítez es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Pamplona, en el kiosco situado en Avenida Pío XII, 36.

Según dicen en el comunicado, la agente que repartió este premio quiso transmitir su alegría por haber tenido el cupón premiado: "Espero que sea para alguien que realmente lo necesite".

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE y establecimientos colaboradores autorizados.