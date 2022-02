Zizur Mayor renuncia a la instalación de 65 cámaras de videovigilancia

El Ayuntamiento de Zizur Mayor ha retirado su proyecto para la instalación de 65 cámaras de seguridad debido a la “crispación social que la actuación ha generado”, ha explicado el consistorio en una nota de prensa. Únicamente se van a sustituir las cámaras que ya están colocadas desde hace tiempo en la localidad y que no funcionan correctamente.

Así lo acordaron el pasado jueves Geroa Bai (4 concejales), EH Bildu (3), PSN (2) y el concejal no adscrito, Íñigo Goñi. De esta forma, no habrá consulta popular, tal como reclamaban EH Bildu y AS Zizur. Esta acuerdo ha sido comunicado esta tarde al colectivo vecinal Bizi Zizur, que en diciembre presentó 1.754 firmas para solicitar unasobre la instalación de cámaras.