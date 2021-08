Agreden a un comerciante en Zizur Mayor y vuelven por la noche para destrozar el escaparate

Ha tenido que cogerse la baja, con la mano hinchada y moratones por el cuerpo. Y su estudio fotográfico tiene la luna destrozada, con múltiples marcas de los golpes con bates de béisbol. Ocurrió el pasado lunes por la noche en Zizur Mayor, localidad que ya ha sufrido recientemente otros episodios de violencia protagonizados por grupos de jóvenes. En esta ocasión, no sólo hay daños materiales sino que se ha llegado a la agresión física.

Los comerciantes de Zizur Mayor llevan tiempo con miedo e inquietud. Ha habido varios robos y también amenazas y actitudes desafiantes por parte de un grupo de chavales, la mayoría menores de edad. Hace un tiempo, Roberto Lechado, que regenta un estudio fotográfico en la urbanización Santa Cruz, increpó a unos jóvenes que estaban destrozando una papelera. No sabe si este episodio tiene relación con lo ocurrido el pasado lunes.

Hacia las 21.45 horas entraron dos chavales en la tienda y empezaron a insultarle y amenazarle, relata. Tras forcejear con ellos logró sacarlos a la calle. Alertados por el ruido, algunos vecinos se asomaron a las ventanas. Algunos viandantes se acercaron. "Siguieron insultándome y amenazándome. Lo que no me esperaba es que uno de ellos se abalanzara sobre mí y empezara a golpearme con la hebilla del cinturón", prosigue Roberto. Algún viandante llamó a la policía local. Mientras, este comerciante logró retener a su agresor. Sin embargo, logró huir porque tres jóvenes que pasaban por ahí les separaron pensando que era una pelea, explica este comerciante. Poco después llegó una patrulla de la policía local y tomó declaración al agredido y a varios testigos.

Roberto Lechado acudió a urgencias, donde fue atendido de diversas magulladuras. "Lo que tampoco esperaba es que esta cuadrilla volviera a las once de la noche, con bates de béisbol y machetes, para destrozar el escaparate", expresa. Según un testigo presencial, fueron cinco jóvenes, que actuaron a cara descubierta. "Después se fueron andando tranquilamente", señala. Se da la circunstancia de que este verano la policía local de Zizur Mayor no tiene turno de noche por falta de efectivos. Al lugar acudió una patrulla de la Guardia Civil, que no pudo practicar detenciones.