gastronomía internacional ha irrumpido en Laha irrumpido en Pamplona con fuerza. No hay mes, o incluso semana, a riesgo de incurrir en una exageración, que la ciudad no abra sus puertas a un nuevo restaurante que busca educar a los paladares pamploneses en innovadores sabores. Árabes, italianos, argentinos, peruanos, chinos y japoneses fueron pioneros. Hoy, la fusión de muchos de ellos levanta persianas de ilusión y anima a ir un paso más allá a los más exquisitos.

La oferta de la cocina japonesa, algunas veces como pareja de baile de la china y peruana, y otras en solitario, dispone de más de una veintena de locales gastronómicos en la ciudad. La cifra es de Google Maps y sorprende a cualquiera. Arrancó de la mano del sushi, el maki, el sashimi y el nigiri y se expandió a través de otros platos tradicionales como el ramen, gyozas, yakisobas, pad thai, sopas de miso o tempuras. Nombres de platos que se han incorporado al diccionario gastronómico pamplonés y gozan de cada vez más éxito entre sus vecinos. Si todavía tienes que 'googlear' alguno de ellos, necesitas una visita urgente a un ‘japo’. Aquí te ofrecemos una selección con los mejores restaurantes japoneses de Pamplona según la valoración de los usuarios de Google y los de Tripadvisor. Escoge el que quieras.

LOS 5 MEJORES DE TRIPADVISOR Y GOOGLE

1. Kimu Sushi

TRIPADVISOR

Plato estrella para sus clientes: sushi

Número 1 de Tripadvisor

4,7 estrellas en Google

Situado en un local de la Avenida Bayona, se oferta como el restaurante japonés de Pamplona en el que “sorprender a tu paladar con platos típicos de Japón” donde calidad se consigue gracias a “la constante búsqueda alrededor del mundo de la mejor materia prima y recetas”, junto a la “creatividad” de sus sushimen – cortadores del pescado para elaborar sushi-.

Los clientes que se han atrevido a probarlo alaban el sushi. Algunos, incluso lo bautizan como "el mejor de Pamplona". Otros visitantes hablan de “perfección” en la combinación de sabores en el resto de platos, lo que hace del local “una visita obligada” para los pamploneses.

2. Bang Bang Ramen bar

TRIPADVISOR

Plato estrella para sus clientes: ramen

Número 2 en TripAdvisor

4,6 estrellas en Google

Este pequeño local de la calle Campana se ha convertido en el mejor restaurante para comer ramen – un cuenco con sopa de fideos preparado con un caldo muy aromático y acompañado de distintos ingredientes- en Pamplona según los usuarios de Tripadvisor. “Ramen de verdad”, “exquisito” y “buenísimo”, son algunas de sus calificaciones. Pero además de conquistar a sus clientes por la comida, también lo hacen por el local, calificado como “único y especial”.

3. Koku

RESTAURANTE KOKU

Plato estrella para sus clientes: sushi

Número 3 en Tripadvisor

4,5 estrellas en Google

La calle Monasterio de Urdax alberga a uno de los restaurantes de sushi mejor valorados en Pamplona, tanto por sus platos como por el entorno. En su página, sus dueños describen el local como “un templo donde disfrutar con todos los sentidos de una inmersiva en la gastronomía asiática”. Y lo hacen ofreciendo un viaje “a través de los platos y el entorno”.

Sus clientes valoran la elección de sus ingredientes, en “un producto de primera primerísima calidad y bien cocinado”, así como el ambiente del restaurante. “Uno de los más bonitos de Pamplona, sino el que más”.

4. Restaurante Mixtura

RESTAURANTE MIXTURA

Plato estrella para sus clientes: cualquiera de sus postres

Número 4 en Tripadvisor

4,3 estrellas en Google

No está en Pamplona, pero las buenas críticas de sus clientes hacen impensable no incluirlo en esta lista. Este restaurante situado en Huarte fue pionero de la cocina Nikkei –la que fusiona la gastronomía japonesa con la peruana- en Pamplona, donde el mestizaje de los sabores y las técnicas de ambas culturas hace el resto. Nació en 2012 como un concepto innovador no solo con la apuesta gastronómica, sino también en un local cuidado u original. En su página web, los dueños de este establecimiento hostelero, Pablo De la Peña y Mary Paz Díaz de Rada, cuentan que la idea surgió a partir de las cenas organizadas en casa junto a sus amigos y elaboradas por el chef Eduardo Llop, con las que introducirles en la cocina Nikkei. “Compartimos la comida Nikkei de nuestra casa y construimos esta nueva casa que es Mixtura”, detallan.

5. Restaurante Imperial

RESTAURANTE IMPERIAL

Plato estrella para sus clientes: arroz tres delicias, al pato laqueado y pollo teriyaki

Número 5 en Tripadvisor

4,3 estrellas en Google

El restaurante Imperial, en la calle Pintor Crispín, es de los que fusiona la cocina japonesa con la china, una mezcla cada vez más extendida entre los restaurantes que apuestan por ofertar una carta asiática para fundir ambas tradiciones. Fue de los pioneros en la comarca de Pamplona en hacerlo y, a pesar de que los seguidores de esta tendencia aumentan, sus clientes lo valoran como “un lujo” para Pamplona y “toda una experiencia gastronómica”. Yiqiong Wu -más conocido como Yokin entre los pamploneses- abrió el local en 1992 bajo el nombre de ‘El Gran dragón’ para dar a conocer la cocina china entre los habitantes de Pamplona. No fue hasta 2001 cuando introdujo la cocina japonesa en su carta, cuando todavía el sushi no era popular entre los vecinos de la Cuenca.

Apuestan por mantener la esencia de la cocina asiática a través de “una degustación de sabores ácidos, picantes, dulces y salados con gran intensidad, tan característicos de la cocina china”, mientras cocinan bajo la máxima de “tener ingredientes de gran calidad y tratarlos con respeto”.