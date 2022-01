Navarra Suma: “Bildu se pone medallas con San Fermín e Igualdad”

Dos fueron este martes las declaraciones que llevó EH Bildu a la comisión de Asuntos Ciudadanos, una sobre la mesa de San Fermín y otro acerca de lenguaje inclusivo que tuvo un denominador común: la protesta de NA+ que acusó a la formación abertzale de querer “colgarse medallas” por un trabajo que ya se está haciendo desde el equipo de gobierno.

En el de la mesa de San Fermín, Maider Beloki pidió una convocatoria de este foro de trabajo integrado por colectivos vinculados a la fiesta y representantes municipales. Según indicó la edil de EH Bildu, era necesario para trasladar las propuestas hechas para mejorar San Fermín en un proceso abierto a la ciudadanía que aportó sus ideas durante octubre y noviembre. Beloki criticó además que no se hiciera público quienes estaban detrás de las iniciativas.

PSN y Geroa Bai sí entendieron los motivos esgrimidos por el concejal de Participación Ciudadana y Educación, Fernando Sesma, sobre que no era posible hacer pública la identidad por la ley de protección de datos. “Pero privadamente ustedes sí tienen esa información, no entiendo el interés porque sea público. ¿O sólo quieren se que conozcan los de determinados grupos?”, a lo que Beloki respondió que EH Bildu no estaba interesado en saber los proponentes particulares pero insistió en la necesidad de desvelar los de las agrupaciones.

La concejal de EH Bildu también criticó que no se les había informado sobre qué se iba a hacer con estas propuestas y demandó transparencia en el proceso. A esto Sesma le respondió que ya sabían que las propuestas se habían remitido a las diferentes mesas de trabajo para su análisis, así como que la convocatoria de la de San Fermín iba a ser en este mismo mes de enero.

APOYO DEL PSN Y GEROA BAI

La propuesta salió adelante con el apoyo de PSN y Geroa Bai mientras que NA+ se abstuvo. Una votación idéntica a la que se produciría con la segunda declaración de EH Bildu, esta vez sobre la necesidad de adoptar el lenguaje inclusivo en todos los comunicados municipales, así como la formación para la adopción de esta forma de comunicación en igualdad entre la plantilla municipal, en especial los periodistas y políticos. Así lo desgranó la edil de EH Bildu, Eva Aranguren.

De nuevo, esta vez por boca de la concejal delegada de Igualdad, Cristina Martínez (NA+) el equipo de gobierno reprochó a la formación abertzale el querer arrogarse con el protagonismo de un trabajo que ya se estaba reflejado dentro del plan de Igualdad de 2022 y que se había ejecutado en el del año anterior.

Aranguren insistió en que la propuesta de formación se había incluido después de que ellos presentaran la moción, mientras que Martínez le reprochó que la Igualdad había que demostrarla siempre. “No basta con que el señor Asiron (el portavoz de EH Bildu) haga sus discursos diciendo ‘nosotras’ y luego cuando pegan a las mujeres de dos guardias civiles en Alsasua no diga ni Pamplona”, replicó.Martínez extendió sus críticas a la oposición, a la que acusó de hacer seguidismo a EH Bildu. Pero desde el PSN, Silvia Velasquez le dijo que el tema de la igualdad estaba en el ADN de su partido, mientras Patxi Leuza (Geroa Bai) contestó que esperaba recibir información sobre si se había cumplido el plan de Igualdad o no, en lugar de criticarles a ellos.