Ohana, nuevo taller de manualidades en Barañáin

Ohana es el nuevo taller de manualidades abierto recientemente en Barañáin. Ainhoa Gil Asso, de 43 años y vecina de esta localidad, es la que ha abierto este negocio, que ofrece clases para niños y niñas y también fiestas de cumpleaños. "Mi idea es llegar también a las personas mayores ya que algunas han mostrado interés", explica Ainhoa.

Para esta emprendedora, abrir este taller ha sido “cumplir un sueño”. “Me encantan las manualidades y me encantan los niños. He trabajado en varias guarderías, donde enseñaba a los pequeños a hacer todo tipo de actividades. Me lo paso genial con ellos y me encanta verles entretenidos. Son unos artistas y manejan las tijeras con gran habilidad”, expresa.

El taller está situado en la avenida Comercial número 17. “Sobre todo trabajamos el reciclaje. A los pequeños les animo a traer cosas de casa, papeles, cartones, hueveras, embalajes, maderas, telas… todo sirve para hacer decoraciones, figuras de animales, muñecos…”, explica. Además de las clases, organiza fiestas de cumpleaños, que incluyen una hora de manualidades y pintacaras, una merienda y juegos.

Ainhoa Gil admite que sus dos hijas, de 12 y 15 años, le han apoyado “un montón” en esta iniciativa. “Ellas también son unas artistas y me han asesorado en muchas cosas”, explica. Ohana significa familia en hawaiano. “Eso es lo que me gustaría que fuera este taller, una verdadera familia donde la gente esté a gusto y disfrute”, añade Ainhoa Gil.