Perfumarte, la nueva tienda de fragancias en la calle del Vínculo

Perfumarte es la nueva tienda de perfumes, ambientadores y cosmética que abrió el 26 de octubre en la calle del Vínculo número 2 de Pamplona, en frente de los leones de Correos. Ocupa el local donde estuvo la administración de lotería La Trece, que hace más de un año se trasladó a la calle Tudela, junto a la pastelería Manterola.

Izaskun Gurrea Esain lleva en régimen de franquicia la tienda de Perfumarte Pamplona. Se trata de su primera iniciativa emprendedora. "Conocía esta franquicia porque unas amigas de Albacete regentan una tienda. Me pareció interesante para Pamplona así que me lancé a la piscina", explica Gurrea. Perfumarte se dedica a la perfumería de equivalencia, es decir, en perfumes inspirados en notas olfativas de marcas conocidas. También ofrece fragancias para humidificadores y ambientadores, en spray, micados y brumas. Además, tiene una sección de cosmética natural.

Perfumarte nació en Valencia en 2009. Actualmente tiene más de 70 tiendas. En 2013 inició su expansión por Europa, con aperturas en Portugal, Francia, Rumanía y Bélgica. La tienda de Pamplona es la décima que inaugura este año. Izaskun Gurrea señala que a pesar de no tener experiencia en el mundo de las franquicias, el proceso ha sido relativamente sencillo. "Los responsables de la empresa me han guiado y aconsejado en todo el proceso y me han ayudado a tomar decisiones. Hicieron un estudio de mercado y vieron que era factible. Dediqué bastante tiempo a buscar un buen local y este del Vínculo me pareció ideal, al ser una zona muy céntrica y transitada", explica Izaskun Gurrea, que también agradece a su familia "todo la ayuda y apoyo" que le han dado. Destaca además que las obras han ido muy rápido para tener la tienda a punto para la campaña de Navidad. Esta emprendedora ha contratado a dos mujeres como dependientas.