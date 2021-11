No solo gaming: los asistentes a #Play Pamplona podrán fabricar y poner en marcha sus propios robots y drones

Navarra Arena acoge el gran evento de gaming #Play Pamplona, organizado por el Ayuntamiento de Pamplona, que además de torneos y competiciones ofrecerá una completa oferta de actividades para acercar el mundo de los videojuegos desde diferentes perspectivas. Varias conferencias se centrarán, por ejemplo, en las posibilidades de emprendimiento que ofrece este sector o en cómo se pueden utilizar sus herramientas en el mundo de la educación. Los asistentes también tendrán la posibilidad de probar en primera persona una máquina de realidad virtual, o de elaborar y poner en funcionamiento sus propios robots o drones. Este fin de semana elacoge el granorganizado por el, que además de torneos y competiciones ofrecerá una completaparadesde diferentes perspectivas. Varias conferencias se centrarán, por ejemplo, en las posibilidades de emprendimiento que ofrece este sector o en cómo se pueden utilizar sus herramientas en el mundo de la educación. Los asistentes también tendrán la posibilidad de probar en primera persona unao de elaborar y poner en funcionamiento sus propios

#Play Pamplona contará durante todo el fin de semana en el Navarra Arena con áreas diferenciadas en torno a aspectos relacionados con el juego, a través de las cuales se podrán conocer algunos de los ‘gadgets’ o herramientas tecnológicas más llamativas. En la ‘Robot area’, por ejemplo, se enseñarán conceptos básicos de robótica y fundamentos de programación, y los participantes podrán fabricar y poner en marcha sus propios robots.

En la ‘Drone area’ se ofrecerán talleres de iniciación a la programación de drones, en los que los asistentes aprenderán a configurarlos y recibirán pautas para poder realizar un vuelo cautivo dentro de un circuito acotado. Y para completar la experiencia tecnológica, el ‘VR / Oculus Rift’ será un espacio con diez unidades de realidad virtual de última generación donde los usuarios podrán viajar de forma virtual a diferentes épocas y lugares, entre las que se encuentra una ruta por los escenarios del jurásico.

El evento #Play Pamplona ofrecerá este fin de semana en el Navarra Arena más de 4.000 metros cuadrados de ocio digital, 16 zonas de gaming, tecnologías y robótica, y torneos profesionales y para aficionados. Uno de ellos, el FIFA 22 Osasuna Challenge, servirá para elegir al segundo jugador del C. A. Osasuna en la eLaLiga, el torneo nacional más importante del videojuego de Electronic Arts organiza LaLiga con gamers representantes de los equipos profesionales de la élite del fútbol nacional. La zona eSports estará destinada al campo competitivo profesional y amateur del sector gaming. Se ha organizado tres torneos de los principales juegos del momento, como son League Of Legends, Fortnite y FIFA 22. Los torneos están planteados para un total de 1.280 participantes y se jugarán en formato 1 contra 1 y por equipos.

VIVIR DE LOS VIDEOJUEGOS O USARLOS COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA

Que el gaming es algo más que sentarse a jugar es algo que desde este mundo vienen queriendo demostrar desde hace muchos años. El evento #Play Pamplona va a ser una oportunidad más para defender esta idea a través de ejemplos y propuestas reales. Tanto como plantear un producto profesional en torno a los videojuegos partiendo del trabajo de fin de estudios. ‘One Last Breath’ es el proyecto de Daniel Valdés, que presentará el sábado a partir de las 11.00 horas. Alejandro Alguacil, por su parte, contará cómo se puede vivir del gaming y explicará su experiencia como campeón del mundo profesional. Será el domingo a partir de las 16.00 horas. Otra historia real de cómo rentabilizar sus habilidades a los mandos del teclado y el joystick llegará el sábado a las 10.30 horas con la conferencia ‘El metaverso, el play-to-earn y el nuevo modelo económico: Outer Ring, primer MMO play To Earn’, de la mano de Eneko Zubiaurre. José Maria Marcoláin, por su parte, explicará el sábado a las 12.30 horas qué es un club de eSports y dará pautas para crear un equipo profesional.

#Play Pamplona también defenderá la importancia que el gaming puede tener en el desarrollo de las personas, y más concretamente, el papel que puede jugar en el mundo de la educación. Álvaro Alcázar explicará, el sábado a las 11.30 horas, por qué los ‘educa gamers’ pueden ser claves a la hora de formar a los jóvenes. El domingo a partir de las 10.30 horas, el discurso irá dirigido a los padres y madres, a los que se les enseñarán las habilidades cognitivas que el gaming puede transmitir partiendo de la cuestión ‘¿Gamer, o adicto a los videojuegos?’. Correrá a cargo de Julio Morandeira.

Otro de los atractivos de este evento será la presencia del streamer ‘Reven’. Se trata de una figura muy conocida en la actualidad por su trabajo en ‘Ibailand’, la casa de Ibai Llanos, el mayor streamer de España.

APRENDER A PROGRAMAR, PERO TAMBIÉN A REUTILIZAR Y RECICLAR

Una de las zonas del evento estará dedicada en el Navarra Arena a la programación y los desarrolladores. Se ofrecerán, entre otras, clases de programación en ‘Phyton’, una masterclass de programación en ‘Roblox’ y talleres sobre ‘Hackaton’, ‘Kahoo’ y ‘Scratch’. Además, se realizará un concurso de mecanografía en el que los asistentes podrán retarse. Por su parte, la ‘Robot area’ ofrecerá clases de programación de la mano de expertos que se llevarán a cabo cada hora, en las que se trabajará con ‘Lego WeDo’ y ‘Codey Rocky’.

Pese a que en el mundo del gaming lo virtual es casi siempre lo protagonista, #Play Pamplona no se olvida de la sostenibilidad, que también se puede defender con actitudes desde este sector. Para demostrarlo, el evento contará con un ‘ecostand’, en el que los asistentes podrán llevar sus equipos anticuados para reciclarlos. Además, se pondrá en marcha un programa de intercambio de videojuegos, que permitirá que éstos puedan tener una segunda o tercera vida en manos de otros usuarios. Los asistentes podrán cambiar cartuchos o cd’s de distintas plataformas que no utilicen bien por nuevos o bien por ediciones antiguas que ya no están en el mercado.