Paralizan el PEAU de la Milagrosa para informar a los vecinos

Raras veces una unanimidad en el voto había estado tan fragmentada en el debate. De un lado la oposición de EH Bildu, PSN y Geroa Bai, y de otro, el equipo de gobierno de NA+. En el centro, el acuerdo adoptado este miércoles en la comisión de Urbanismo para suspender el Plan Especial de Actuación Urbana de la Milagrosa (PEAU) hasta que no se culmine un proceso informativo a las familias afectadas por las demoliciones que proponía el plan.

En concreto, 96 recogidas en las Zonas de Intervención Preferente (ZIP) cuyos propietarios, contrarios a la propuesta, han iniciado movilizaciones además de reunirse con todos los grupos municipales. No acaban de ver claro, o no se fían, o no quieren, que a cambio de sus pisos se les entregue una vivienda a precio de VPO en las nuevas promociones. Ayer, en la declaración aprobada por todos, se acordó que el cambio fuera gratuito. Y que se garantizaba el realojo de las familias en régimen de alquiler.

Fruto de estos encuentros entre residentes y oposición fue que EH Bildu, PSN y Geroa Bai presentaran una declaración conjunta que demandaba aparcar el PEAU del barrio para atender las dudas de aquellos cuyas viviendas se contempla eliminar. Una medida que el plan adopta para dar más amplitud a zonas de mayor concentración urbanística. Un plan que, se recordó este miércoles, surgió para revitalizar el barrio debido a una población cada vez más envejecida, bloques de edificios sin aislamiento y sin ascensores que se abaratan en el mercado y, por tanto, atraen a gente en riesgo de exclusión social.

El plan -que la Junta de Gobierno Local de NA+ aprobó inicialmente en verano- contemplaba inicialmente el derribo de 160 viviendas, pero en junio de este año el equipo de gobierno anunciaba que, frente al criterio del equipo redactor del PEAU, consideraba el número excesivo por lo que se rebajaron a 96. Y este octubre, ante las protestas de los propietarios, anunciaba que estaba dispuesto a renunciar a las demoliciones.

Este miércoles, en la declaración se recogía como condición que la integración en los ZIP fuera voluntaria. “Ya lo es”, replicó el concejal de Urbanismo Juan José Echeverría. “¿Qué pasa si los vecinos no quieren vender? ¿Les expropiamos como llegó a decir en una reunión el señor Abaurrea (EH Bildu)? Eso es un sistema bolivariano”. El aludido replicó que esta figura estaba recogida en la Constitución pero añadió que en ningún caso se había planteado ese extremo en la Milagrosa, sino que siempre se había hablado de compensación.

¿VPO SÍ O NO?

El problema, añadió Joxe Abaurrea, con el asentimiento de Xabier Sagardoy (PSN) y Javier Leoz (Geroa Bai), es que Echeverría había tergiversado las intenciones del plan al reunirse con los vecinos. “Les hizo entender que tendrían que pagar por las nuevas viviendas”, afirmó Leoz. “Usted llevó al PEAU al precipicio. Primero lo aprobaron como estaba, con el acuerdo de todos, pero después bajó al barrio a incendiar los ánimos”, aseguró a su vez Sagardoy.

En cambio, para Juan José Echeverría el problema es que la oposición se ha agarrado a un proyecto urbanístico sin contemplar la problemática de los vecinos. “Saben ustedes que habrá casos en los que sea inviable hacer el cambio con una VPO porque hay gente que tiene más de una vivienda y la ley no le permite por tanto acceder a ellas. ¿Qué hacemos con ellos?” Y es que, para el concejal de Urbanismo a la oposición lo único que le preocupa es el rédito político. “Ustedes han bajado allí y han visto las orejas del lobo electorales”.

El concejal repitió que NA+ era partidaria de otra fórmula, las PIG (Proyecto de Integración Global), contempladas para aquellos casos en los que aún no hay un plan especial con aprobación definitiva pero que permite a comunidades de vecinos de una manzana o varios portales redactar un proyecto para envolventes térmicas o ascensores. Proyecto que les elabora gratuitamente el servicio municipal de Urbanismo Pamplona Centro Histórico (PCH). Después, son los propietarios quienes impulsan la ejecución que es susceptible de ayudas europeas, forales y del Ayuntamiento.

Precisamente PCH se convirtió en objeto de sendas enmiendas de adición a la propuesta de EH Bildu, PSN y Geroa Bai. La de NA+ pedía implantar a la mayor brevedad la oficina de PCH en el barrio para comenzar a redactar estos PIG. Pero la oposición hablaba de una oficina municipal, no PCH. “Porque puede haber otros departamentos involucrados con temas medioambientales”, expuso Abaurrea. Y seguía su enmienda: “Para informar y ayudar en todos los procesos de rehabilitación que se deriven de la aprobación de este PEAU”. “Habla de un ámbito más amplio que la suya”, dijo Javier Leoz a Echeverría para quién que ambas eran prácticamente iguales.

Y este jueves el foro de barrio toca en la Milagrosa

Cosas del calendario, sin ninguna intencionalidad. Pero precisamente después de lo aprobado este miércoles, en la ronda de los foros de barrio -donde el alcalde y concejal encargado de la zona se reúnen con los vecinos- hoy toca la Milagrosa. La cita está prevista a partir de las seis y media de la tarde en la Ikastola Hegoalde, ubicada en el número 2 de la calle Sebastián Albero. Y junto a Enrique Maya acudirá Juan José Echeverría en calidad de edil del barrio aunque su otro papel como titular de Urbanismo facilitará el diálogo con los asistentes. Y es que, es de esperar, que el PEAU sea el tema estrella del encuentro. “Pero miedo me da lo que les pueda contar usted a los vecinos”, no pudo evitar comentar ayer el representante de Geroa Bai, Javier Leoz.