actualización del análisis de acceso a la vivienda hecho en 2015. Salió adelante con el apoyo de todos los grupos pero eso no evitó el debate entre el equipo de gobierno de Si la declaración sobre paralizar el PEAU de la Milagrosa fue por unanimidad pero con un debate bronco en la comisión de Urbanismo, lo mismo ocurrió con otra propuesta presentada por EH Bildu sobre laSalió adelante con el apoyo de todos los grupos pero eso no evitó el debate entre el equipo de gobierno de NA+ y la formación abertzale, con el reproche de los primeros de que ya se estaba haciendo y la réplica de los segundos de que la única vivienda que interesaba al grupo de la alcaldía era la de los ricos.

EH Bildu justificó su propuesta por la necesidad -dijo su concejal Borja Izaguirre- de conocer el escenario real para dar respuesta a gente necesitada de vivienda frente a pisos vacíos o aquellos que han pasado a engrosar los fondos buitres. “El primer censo se hizo con Maya como alcalde. Ustedes, en cambio, frenaron las 7.000 viviendas de Echavacoiz y sólo pusieron en uso 120 municipales para emergencias habitacionales”, contestó el edil de Urbanismo, Juan José Echeverría, que también dijo que un informe negativo de Mancomunidad impedía al Gobierno foral poner en marcha las 300 viviendas de alquiler social en la Ripa de Erripagaña.

“Tiene usted una cara de cemento”, terció entonces la portavoz socialista Maite Esporrín. “Ese informe es negativo a la espera de que ustedes aportaran la documentación que se les solicitaba desde Mancomunidad y que han retenido porque no quieren construir ahí”. También intervino desde Geroa Bai Javier Leoz para decir que Echavacoiz era inviable porque no convencía que toda la primera línea de la avenida Aróstegui fuera para oficinas y porque no se había alcanzado un acuerdo con la antigua Inquinasa para salir del barrio. “Su política de vivienda sólo es la del ladrillo, la de favorecer a los ricos con las torres de Salesianos”, añadió Izaguirre.

Pero Echeverría contestó que esa supuesta necesidad de vivienda entraba en conflicto con lo expuesto en la revisión del Plan de Estrategia Territorial. “A ver si se aclaran porque aquí su Gobierno dice que Pamplona ha reducido sus necesidades de vivienda”, e insistió que EH Bildu se intentaba aprovechar del trabajo que ejecuta su grupo. “Sólo habilitaron 180 viviendas y hacen el ridículo demandando lo que ya estamos trabajando”.