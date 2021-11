Luis Enrique Atehortua: “Al recuperar mi cartera me volvió el alma al cuerpo”

Ir a poner una denuncia y encontrar que la misma policía te avisa para devolverte una cartera con documentación a tu nombre. Eso le pasó este lunes por la tarde a Luis Enrique Atehortúa, un mécanico de coches de origen colombiano, de 54 años, que este viernes cumple 20 como pamplonés. “Cuando me la devolvieron, me volvió el alma al cuerpo”, explica, muy gráfico, contando el alivio por recuperar los 450 euros en metálico que llevaba, y el resto de documentos. “Me veía ya envuelto en un tormento de papeleo y, cosa de Dios, apareció”.

En evitarle ese tormento burocrático tienen gran mérito dos cque recogieron la cartera y dieron aviso a la Policía Municipal de Pamplona del hallazgo. Los agentes recibieron la cartera y la llevaron a sus dependencias, en cuya sede se encuentra la Oficina de Objetos Perdidos. Cuando Atehortúa demostró que era suya,, con gran alegría para este empleado de un taller en el polígono de Noáin-Esquíroz. Según relata, cree que la pudo perder al pasar por la estación de autobuses. “Fue a recoger mi coche y me di cuenta de que me faltaba al ir a pagar el ticket. Me asusté mucho y por eso iba a denunciar la pérdida”. En el interior llevaba su documentación (ya tiene la nacionalidad española, explica), el carné de conducir, una tarjeta de crédito,” y 450 euros con los que pensaba pagar el alquiler de la habitación donde reside, en Villava, así como hacer alguna otra compra.