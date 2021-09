Asiron considera "muy cuestionable" y "excesiva" la actuación policial en el desalojo del gaztetxe de la Rochapea

Joseba Asiron, ha considerado que la actuación policial que se produjo este jueves durante el "muy cuestionable" y "excesiva". El portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona,, ha considerado que laque se produjo este jueves durante el desalojo del gaztetxe del barrio de la Rochapea fue

Por otro lado, ha opinado que "hay un tema de fondo mucho más importante como es la falta de oportunidades, la falta de expectativas que se le está dando a la juventud en esta ciudad". Ha criticado que en Pamplona, "según el modelo de Navarra Suma, o te haces socio de un club de campo y allí puedes realizar el ocio que estimas conveniente o, si no, se niega sistemáticamente a la juventud el desarrollo de cualquier tipo, no ya de ocio sino de gestionarse, de organizarse, de llevar a cabo iniciativas que les gustaría sacar adelante".

"Nos encontramos ante las consecuencias de un modelo, el de Navarra Suma, que no da ninguna alternativa a la juventud", ha aseverado a preguntas de los periodistas.

"es otro problema de fondo" que es "motivo de gran preocupación entre el vecindario y los hosteleros". Preguntado sobre los incidentes de esta noche en el Casco Viejo de la ciudad, especialmente durante el desalojo de la calle San Gregorio, en los que seis personas han sido detenidas acusadas de desórdenes públicos, daños y robo con fuerza y cuatro policías municipales han resultado heridos leves, Asiron ha opinado queque es "motivo de gran preocupación entre el vecindario y los hosteleros".

El portavoz de EH Bildu ha remarcado que lo sucedido esta noche "no se puede permitir", más allá de "las legítimas aspiraciones que tiene la juventud de desarrollar un ocio y de salir después de mucho tiempo ya de restricciones, en los cuales a la juventud se le ha culpabilizado sistemáticamente".

"Este tipo de ocio se tiene que desarrollar con unas mínimas condiciones" y "no podemos saltarnos por encima de los parámetros de la lógica", ha recalcado. "No comprendemos que se pueda estar forzando la entrada de los portales y no podemos aceptar en modo alguno que cada mañana, después de este tipo de noches, el Casco Viejo parezca un estercolero", ha manifestado.

RECHAZO A LOS SABOTAJES EN LA ZONA AZUL DE LA TXANTREA

Por otro lado, Joseba Asiron ha rechazado los sabotajes tanto en la señalización como las instalaciones de la zona azul en el barrio pamplonés de la Txantrea . En este sentido, ha criticado las acusaciones del alcalde de Pamplona, Enrique Maya, en la que relaciona a EH Bildu con estos sucesos y ha remarcado que "tiene que acreditarlas y, en caso de no hacerlo, sería un escándalo".

Asiron ha destacado que "no podemos avalar evidentemente ningún tipo de sabotaje, ningún tipo de ataque" pero ha criticado que quien dice que esos sabotajes "son un ataque a la democracia, que sin duda lo son", está "escamoteando al barrio de la Txantrea un proceso participativo que ha sido solicitado por más de 4.500 personas a través de sus firmas". "Eso sí es un ataque a la democracia, eso sí es escamotear el derecho de la ciudadanía a tomar parte en las decisiones importantes que se toma en el barrio", ha sentenciado.

"Y esto es algo que el señor Enrique Maya, una vez más, se ha saltado a la torera porque su concepto de democracia es un tanto laxo", ha añadido.