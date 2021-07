Enrique Maya: “No hay Sanfermines. Y punto. Ni pañuelo gigante, ni nada”

Enrique Maya reconoce que afrontaba esta segunda suspensión con el optimismo de unas cifras de contagios a la baja mientras crecía el número de personas vacunadas. Como si este año fuera el último sacrificio ante una pandemia en retirada. Hasta que de nuevo han saltado las alarmas con el rebrote de más de 500 casos en Navarra procedente de los estudiantes que han celebrado su final de curso en Salou. Así que, con tristeza, un año más el alcalde de Pamplona tiene que pedir calma, tiene que pedir a la población que no baje la guardia y cierra la puerta a unos encierros que se especuló podrían llegar en San Fermín Txiki. “Con estas cifras, imposible”. reconoce que afrontaba esta segunda suspensión con el optimismo de unas cifras de contagios a la baja mientras crecía el número de personas vacunadas. Como si este año fuera el último sacrificio ante una pandemia en retirada. Hasta que de nuevo han saltado las alarmas con elprocedente de los estudiantes que han celebrado su final de curso en Salou. Así que, con tristeza, un año más el alcalde de Pamplona tiene que pedir calma, tiene que pedir a la población que no baje la guardia y cierra la puerta a unos encierros que se especuló podrían llegar en San Fermín Txiki. “Con estas cifras, imposible”.

Segundo año sin San Fermín... parecía imposible que llegáramos a estas fechas sin controlar la pandemia

Yo creo que todos dábamos por hecho que este año sí habría fiesta porque ya se habría encontrado la vacuna definitiva para erradicar el virus. Y encima, ahora, con estos nuevos brotes, nos hemos quedado helados.

Esta vez no ha dado una rueda de prensa con María Chivite para desgranar las medidas de seguridad de cara a evitar las aglomeraciones del día 6. ¿Están mal las relaciones con la presidenta?

No, en absoluto. El único desencuentro con la presidenta fue aquel malentendido cuando titularon una entrevista suya diciendo que había suspendido San Fermín, siendo la competencia del alcalde de la ciudad. Miré la entrevista con detalle y ella lo que dijo fue que en las circunstancias en las que se estaba en aquel entonces era imposible imaginar unos Sanfermines como los conocemos. Y comparto esa misma opinión.

¿Y le recomendó entonces no celebrar San Fermín?

No, esa recomendación llegó por parte del departamento de Salud en abril, que nos aconsejó anular las fiestas y organizar únicamente actos culturales, lo que hemos cumplido a rajatabla.

En aquel mes, al menos se tenía la esperanza de la vacuna, pero ahora, con estos nuevos rebrotes, ¿qué recomendación hace a la ciudadanía?

Algo tan simple como que intentemos no estar en el mismo sitio. Y eso supone evitar por ejemplo la tradición de los almuerzos multitudinarios en las calles. Es mejor acudir a los locales de hostelería, que cumplen escrupulosamente con las medidas sanitarias. Y si alguien duda entre subir al centro o quedarse en su barrio, le aconsejaría que aproveche para almorzar en ese buen restaurante cerca de su casa, en lugar de formar parte de un grupo numeroso. Los datos nos dicen que debemos ser muy prudentes.

Hablando de prudencia, la oposición criticó que hubieran colocado el pañuelo gigante en la fachada consistorial el año pasado con el lema de “los viviremos”. ¿Este año también tienen previsto sacarlo?

No hay Sanfermines. Y punto. Ni pañuelo gigante, ni nada. El año pasado se hizo porque pensamos que iba a ser algo excepcional, que al siguiente se podrían recuperar porque habríamos vencido al coronavirus. Pero, ahora, los rebrotes, nos recuerdan que aún queda camino... y quién sabe qué pasará el próximo año.

También se le ha criticado desde la oposición que acuda a misa en calidad de alcalde, ocupando un lugar privilegiado. ¿No sería mejor para evitar polémica sentarse en un banco atrás?

El alcalde es el alcalde las 24 horas del día. Yo no me puedo desdoblar y serlo sólo a ratos. Y considero que un alcalde tiene que estar acompañando al santo en su día y que es normal que como deferencia a la autoridad máxima de la ciudad se le guarde un sitio. Creo que nadie discutiría si, por ejemplo, en un partido de fútbol voy al palco, algo que por cierto no he hecho; pero repito, creo que no habría esta polémica.

Luego entiendo que irá a misa y ocupará ese espacio destacado

Sí, claro

La oposición volverá a decirle que es algo temerario, que invita a la gente a sumarse a una parte de San Fermín

Y yo les responderé que en las misas se cumplen con los aforos y que se viven con absoluta normalidad. Creo, de verdad, que esta es una polémica absurda, la del desgaste por el desgaste como la organizada con la Mesa de San Fermín

¿Por qué no la convocó?

Porque no creo que se tenga que convocar a una mesa para decirles que no va a ver San Fermín. Eso es competencia de alcaldía. Es curioso, la oposición me pedía, incluso vía moción, que suspendiera San Fermín en febrero, que íbamos tarde, y luego querían que convocara la mesa cuando saben que eso supone dilatar en el tiempo la decisión. Pero, insisto, el cometido de la mesa es otro, como hablar cómo queremos que sean los Sanfermines del futuro

Al menos estos dos años de parón permiten ese debate

Es el momento ideal para analizar lo malo y lo bueno, que es infinitamente mucho mejor que lo negativo. Lo ocurrido con la Manada fue un toque de atención que puso en primera línea esa otra cara del San Fermín, la de la borrachera salvaje y el desfase y que algunos medios sacaron el primera plana. Y tenemos que acabar con eso

¿Y cómo se hace?

Pues, por ejemplo, con ese vídeo que hemos sacado este año con motivo de la suspensión y que nos muestra ese San Fermín de las tradiciones, el de toda la vida. Y también mandando un mensaje muy claro de que aquí la policía y el sistema de justicia actúan rápido ante cualquier tipo de agresión o delito. La actuación de la Policía Foral en el caso de la Manada fue de matrícula de honor.

Un último mensaje para estos días de no Sanfermines

Máxima prudencia. Los datos negativos de estos últimos días nos exigen un nuevo sacrificio para evitar que se propague la enfermedad. Volverán los buenos tiempos.

"CON ESTOS DATOS ES IMPOSIBLE QUE HAYA NADA EN SAN FERMÍN TXIKI"

De los encierros en San Fermín Txiki, ni hablamos...

Con los datos actuales, imposible, no tiene ningún sentido. Aunque hay ya expertos diciendo que posiblemente este rebrote sea cosa de pocos días, que afecta a un sector muy concreto de la población que ya está aislado y que en sus familias la gente ha recibido las vacunas. Pero habrá que esperar a ver cómo es la evolución en estos próximos días y, mientras, ser cautos.

¿Y con los datos anteriores hubiera sido factible organizar encierros durante San Fermín Txiki?

Se lía al ciudadano diciendo que sí, que puede hacer encierro, pero que no, porque es prácticamente inviable organizarlos con las condiciones sanitarias que se exigen. Pero claro, eso se dice después, cuando uno ya está en el medio; es que si me preguntan si puede haber encierros tras el primer anuncio de Salud yo digo que no los descarto.