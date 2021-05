Actualizada 30/05/2021 a las 06:00

¿Heterodoxo? Totalmente. Puedo considerar que vivo al límite de lo establecido. El arte me ha permitido construir una realidad que no va en la dirección habitual en cuanto a economía, a la gestión del tiempo... Y cuando te dedicas a esto de una manera casi vocacional, te das cuenta de las diferencias que hay entre la forma un poco costumbrista de vivir y la realidad que tú te has montado. Arte contemporáneo supone casi de forma consustancial, precariedad. ¿Cómo se enfrenta a este hecho?