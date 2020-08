La Casa de la Juventud abre el plazo para solicitar la cesión de salas

Actualizada 20/08/2020 a las 12:36

La Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona ha abierto ya el plazo para solicitar la cesión de salas gratuita de manera estable. Cualquier joven o colectivo de jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años pueda optar a utilizar los espacios de la Casa de la Juventud. Durante la anterior temporada, de septiembre 2019 a agosto del 2020, 83 grupos juveniles utilizaron las instalaciones semanalmente dentro de las cesiones estables.

Para solicitar la cesión es necesario rellenar un formulario presencialmente en la Casa de la Juventud. El horario para hacerlo ahora en agosto de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 17 a 22 horas. En septiembre, la Casa retoma su horario habitual y abre de lunes a viernes entre las 9 y las 14 horas, y de 17 a 22 horas; sábados, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas; y domingos, de 10 y a 14 horas.

Las actividades para las que se puede solicitar sala son muy variadas y no constituyen una lista cerrada: teatro, danza, juegos de mesa, artes plásticas, ensayos de diferentes tipos de música (clásica, folclórica, coral o rock, por ejemplo), actividades alternativas (artes marciales, juegos malabares etc.) o reuniones y encuentros de diversa índole para hablar de literatura, cine o cómic, entre otros temas. No se conceden salas para estudio ni para actividades con ánimo de lucro. En contrapartida a la cesión gratuita de los espacios, los grupos estables se comprometen a realizar una muestra abierta de sus actividades (un concierto, una representación teatral...) en las instalaciones de la Casa de la Juventud.

CESIONES PUNTUALES

El uso de las salas estará adecuado según las normas derivadas de la alerta sanitaria y las personas asistentes deberán cumplir con las medidas de prevención vigentes (distancia social, uso de mascarillas, higiene de manos, toma de temperatura al entrar, etc.).

Se consideran usos estables (individuales o colectivos) aquellos que realizan actividades en la Casa de la Juventud de una forma regular y continuada. La cesión se concede para el periodo comprendido entre septiembre de 2020 y junio de 2021. La sala, una vez concedida, queda reservada para ese grupo en las horas y días solicitados durante todas las semanas del año, salvo que renuncien expresamente a su utilización o que la reiterada falta de asistencia les prive del derecho a utilizarla. Una vez recogidas todas las solicitudes, se procede a la adjudicación de días y horas conforme a la actividad que vaya a realizar y a las salas disponibles.

Además de las cesiones estables, la Casa de la Juventud oferta a lo largo de todo el año un servicio de cesión de salas de manera puntual para utilizar un día en concreto, sin continuidad en el tiempo. Las actividades, normativa, horarios y restricciones de esta posibilidad son las mismas que para las personas usuarias estables.