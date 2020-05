Las obras de rehabilitación del edificio de las Salesas esquiva el estado de alarma

19/05/2020 a las 06:00

Las obras de rehabilitación del antiguo convento de la Visitación de María, las Salesas, como nueva sede de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, empezarán en breve, dentro de los plazos previstos, que no se han visto alterados por el estado de alarma. La Mancomunidad indicó que “tras la reapertura de las actividades no esenciales, que no estuvieron autorizadas por unos días, se ha retomado la actividad”. De hecho, hace ya varias semanas que se iniciaron las catas arqueológicas, según es