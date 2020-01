Quejas ciudadanas: Poda de árboles en Mendillorri y abandono en el Grupo Urdánoz

19/01/2020 a las 06:00

Poda de árboles en el barrio de Mendillorri



Carmen Hernández, residente en la calle Concejo de Elcano, dice que ha llamado en hasta cinco ocasiones al Ayuntamiento de Pamplona para pedir la poda de unos árboles ubicados delante de su vivienda, ya que cuando hace viento las ramas chocan contra su ventana. “Siempre pasan la incidencia, pero nunca hacen nada. Además, quitan mucha luz y levantan las aceras”, añade esta vecina.



Desde el consistorio le contestan que el arbolado de esa calle tiene una conformación columnar en sus fachadas orientadas al sur y árboles con más copa en las fachadas orientadas al norte. Una y otra alineación se encuentran bastante contenidas y mantienen una distancia correcta, en general. De todos modos, se programarán podas puntuales para realizar eliminación de interferencias cuando los medios existentes lo permitan.



Abandono en el Grupo Urdánoz de Echavacoiz



El vecino Iker Espinosa Pérez indica que el grupo Urdánoz está muy “abandonado”. “Se hacen muchas obras en Pamplona y aquí necesitamos nuevo suelo en las aceras, arreglar los agujeros del paseo, incrementar la iluminación y bastantes cosas más”, enumera. Por ello, insta a actuar al Ayuntamiento.



En respuesta, el consistorio le informa que la previsión para este año 2020 es acometer un proyecto licitado de actuación en aceras y sus entornos en los que se incluye actuar en el grupo Urdánoz. Los trabajos de actuación en pavimentos se realizarán en dos fases, y esta licitación sería la primera de ellas.



Vecinos de Rochapea sin tarjeta de residente



Ana se preguntaba preocupada qué va a pasar a los vecinos de la Rochapea que viven en la zona de Marcelo Celayeta (impar) y que no tienen derecho a pedir tarjeta de residente para estacionar el coche cuando implanten la zona azul. “O para todos o para ninguno, porque más vueltas no podemos dar”, dice.



“Para el establecimiento de este sector, dice el ayuntamiento, el anterior gobierno municipal realizó varios estudios (diversos foros de barrio y una encuesta encargada a una entidad externa) y llegó a la conclusión de que está era la mejor forma de solucionar el aparcamiento de la Rochapea. Nosotros la hemos echado a andar y estamos dispuestos a mejorar lo que este mal, pero una vez tengamos datos que lo refuten. Hasta el momento estamos tomando varias acciones: estudio sobre plazas de aparcamiento (en superficie y subterráneas públicas y privadas) y coches existentes por los diferentes barrios de Pamplona, que nos dará una idea real de la situación en Pamplona y cada uno de sus barrios. Se está estudiando también el tipo de tránsito de los coches en Pamplona (por dónde se circula y destinos preferentes), y también se va a trabajar en fortalecer los aparcamientos disuasorios, para evitar el efecto frontera. Cuando tengamos datos suficientes se tomarán las medidas oportunas. Pero debemos actuar con datos y no cometer nuevamente errores. Aunque siempre existirá una zona frontera”, dice el consistorio pamplonés.



Vegetación en la acera en la avenida Navarra



Desde el barrio de Ermitagaña, Roberto eleva una reivindicación al Ayuntamiento de Pamplona: “En la acera de la avenida de Navarra, justo en el linde con el centro de salud de Ermitagaña, la vegetación invade la acera, lo que dificulta gravemente al paso de peatones”, escribe este ciudadano. Por ello, insta a actuar a los responsables municipales.



Desde el ayuntamiento contestan que se ha revisado la zona por parte del Servicio, “comprobándose que se trata de vegetación que invade la acera desde la parcela propiedad del Centro de Salud de Ermitagaña. La acera es amplia y queda bastante espacio para el tránsito. En cualquier caso, se pasa aviso de requerimiento”.

Selección DN+