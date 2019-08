PP, Cs y UPN acusan al PSN de "regalar" Huarte a Bildu por la abtención a Chivite

Actualizada 27/08/2019 a las 13:04

El acceso a la alcaldía de Huarte de EH Bildu, tras la dimisión de la socialista Amparo López, ha sido respondido a través de las redes sociales por dirigentes de PP, Ciudadanos y UPN con críticas al PSN al que se acusa de "regalar" esa alcaldía a EH Bildu a cambio de su abstención en la investidura de María Chivite.



La portavoz 'popular' en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que lo ocurrido es prueba "de un pacto explícito", no oculto, porque forma parte del "precio" que según el PP puso Bildu al PSN por la abstención. La decisión de los socialistas, ha añadido, "atenta gravemente contra los principios ético que deben compartir los demócratas". "No se le entrega el poder político a un grupo que considera que el asesinato estuvo justificado", ha subrayado.



En términos parecidos se ha manifestado la portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja, Inés Arrimadas, para quien se demuestra "que el apoyo de Bildu" a la investidura de Chivite "no era gratis y que el PSOE tiene entre los socios preferentes "a filoterroristas". "Es muy grave", ha zanjado.



El portavoz adjunto de Navarra Suma en el Parlamento de Navarra, José Suárez, ha considerado que “el comportamiento” del PSN “evidencia un pacto implícito” entre la izquierda abertzale y los socialistas navarros.



“Ha habido una silla vacía, el partido socialista no ha querido estar, ha evitado tener que posicionarse”, ha remarcado en declaraciones a los periodistas tras el pleno constitutivo, en el que Arruiz ha revalido el cargo que ya ejerció la pasada legislatura.



Ha señalado que EH Bildu “pidió el Ayuntamiento de Huarte” a la actual presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en su toma de posesión, y “hoy hemos visto cómo se entregaba este ayuntamiento a EH Bildu por omisión”.



"Se confirma lo que todos sospechábamos, el pacto PSN-Bildu es innegable", sostiene en Twitter la vicesecretaria de Organización del PP y presidenta de los populares navarros, Ana Beltrán, quien añade que "Sánchez y Chivite demuestran su falta de integridad y escrúpulos cuando hay sillones de por medio, cediendo a las exigencias abertzales y regalando la alcaldía de Huarte a Bildu".

En la misma red social, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera dice: "el 1 de agosto, Bildu le exigió al PSOE la alcaldía de Huarte como primer pago a cambio de la presidencia de Navarra. Hoy, Sánchez obedece a Otegi, rompe con el constitucionalismo también en Huarte y entrega a los batasunos esa alcaldía. Una vergüenza".



Y el regionalista Alberto Catalán apunta que "por mucho que se empeñen algunos en justificarlo, es incomprensible que pudiendo gobernar Huarte desde una mayoría constitucionalista se deje la alcaldía en manos del independentismo vasco más radical".



Desde el PSN se niega la existencia de un pacto para entregar la alcaldía de Huarte a EH Bildu a cambio de apoyos para el Gobierno de Navarra, pero este lunes reconocía su secretario de Organización que tienen "una situación complicada" que van a intentar solucionar" en el menor tiempo posible.

