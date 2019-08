Actualizada 26/08/2019 a las 15:08

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, ha considera que el PSN realiza una "cesión" a EH Bildu en el Ayuntamiento de Huarte, donde previsiblemente la formación abertzale se hará con la Alcaldía tras dimitir la primera edil socialista para integrarse en el Gobierno de Navarra.

Beltrán, también presidenta del PP navarro, ha afirmado que esta "cesión confirma que existe un acuerdo oculto de María Chivite -presidenta de Navarra- y Pedro Sánchez -presidente del Gobierno de España- con Bildu" y que "la cesión de este ayuntamiento no es más que parte del precio que la formación socialista tiene que pagar a la izquierda abertzale a cambio de garantizar su apoyo al Gobierno de Navarra que ostenta la socialista María Chivite".

Beltrán, en declaraciones a Onda Cero, ha considerado que "Sánchez demuestra con este tipo de actos su traición a Navarra", ya que, a su entender, "la negativa a tomar posesión del único concejal que tiene el PSOE en Huarte solamente se puede entender como un primer pago a Bildu para garantizar su apoyo al Gobierno foral, donde Chivite y sus socios, Podemos y Geroa Bai, están en minoría".

La dirigente 'popular' ha destacado que en Huarte "Bildu no sólo no dispone de mayoría absoluta, 5 de 13 concejales, sino que como quedó confirmado el pasado mes de junio, era posible una alternativa constitucionalista a través de la unión de los concejales de Navarra Suma, Grupo Independiente de Huarte y PSN". "Esta coalición fue posible el pasado mes de junio cuando los dos primeros grupos cedieron incluso la alcaldía a la concejala socialista, que tan sólo dos meses después acabó dimitiendo de su puesto como alcaldesa. Ahora su sustituto ha decidido no tomar posesión con el fin de evitar problemas y ceder de paso a Bildu la máxima representación del municipio", ha criticado.

Para el Partido Popular, "esta es la política del avestruz, del no dar la cara y traicionar la confianza de la mayoría de ciudadanos de Huarte que decidieron dar su apoyo a alternativas no nacionalistas". "De esta manera, Bildu vuelve a una alcaldía en la que ya permaneció en la pasada legislatura y que se caracterizó por el oscurantismo y la actitud frentista contra los técnicos municipales. Entre otras cuestiones, la formación de la izquierda abertzale tiene ahora mismo trece expedientes de reparo que serán auditados por la Cámara de Comptos a petición de Navarra Suma", ha subrayado.

