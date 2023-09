Fiestas de Navarra 2023: hoy, 9 de septiembre, Arróniz, Caparroso, Fitero, Viana...

Alsasua-Prefiestas-Día de Extremadura: 11 h Misa en ermita de San Juan. 18:30 h Festival folclórico extremeño. 19:30 h Teatro: ‘La Saga’. Centro Iortia.

Andosilla. 10 h Almuerzo. 11 a 13 h Gran parque infantil. 12 h Encierro de reses bravas. 13:30 h Vermut. 13 h Gigantes y Cabezudos recorrerán el Casco Viejo junto a los Gaiteros. 14 h Pasacalles. 17: h Salida de La Charanga hacia la plaza de toros. 17:30 h 1º Espectáculo “Toropasión”. 19:30 h Encierro de reses bravas. En la sede de Herrico Gazteak, Linaceros Djs. 20:30 h Pasacalles. 20:30 h Disco animación infantil 4X4. 20:30 h Mariachis Los Cazhuates, 22 h Toro de fuego. A continuación, toro de agua. 22:30 h Toro mecánico. 00-04:30 h Discomóvil.

Añézcar. 12 h Juegos. 12 a 14 h Gaiteros. 12:30 h Concurso tortilla patata. 13 h Pintxo pote 14:30 h Comida popular. 17 h Ronda Kopera con disfraces. 20:30 h Bailables. 21.15 h Toro de fuego. 22:30 h Cena popular. 00:30 a 4:30 Bailables.

Aramendia. 12 h Juegos 13 h Vermut 16:30 h Hinchables 19:30 h Ronda copera. Todos disfrazados 22 h Cena de calderetes 23:30 h Concierto Los Sabotaje. 01:30 h Dj Apesteguia hasta el amanecer.

Artica. 10 h Dianas. 11-14 h Gigantes y Cabezudos. 12-14 y 16.30-18:30 h Ocio infantil. 14:30 h Calderetes. 16 h Monólogo-comedia Bocabeats. 16:30-20:30 h Grand Prix.. 17 h Toro de agua. 17:30 h Entrega Trofeos Mus. 19-21 h DJ 1ª sesión: Oier Lazcano & Gimeno. 20-21 h Concierto Orquesta Edelweiss. 21 h Bailes populares con Gaiteros. 21:45 h Karrikiris (Toricos con ruedas). 22 h Doble Toro de Fuego .22:30 h Cena Popular. 23:00-02:00 h DJ’s 2ª sesión Oier Lazcano & Gimeno Zona joven. 00:30-03:00 h Orquesta Edelweiss.

Arróniz-Gaupasa.12:30 h Encierro. 13:45 h Vermú. 18 h Encierro. 19:15 h Capea amenizada por la txaranga. 20:30 h Grupo Tijuana. 21:45 h Bingo Express. 22:00 Torico De Fuego. 00:30 h Vacas en la plaza. 01:30 Pobre de Mí. 01:45 Eguzki Txaranga hasta las 03:45 h. 01:45 h Verbena popular y juerga global.

Azagra. 10 h. Encierrillo . Almuerzo popular . 11 h. Imposición pañuelos a los nacidos este último año. Dianas y pasacalles. 12 h. Encierro. 16:30 h. Salida Charanga hacia la Plaza de Toros. 17 h. Concurso de recortadore. 19 h. Encierro. Bingo. 20:30 h. Verbena. 21:30 h. Torico de Agua. 00:00 h. Verbena. 14:30 h. XIV Concurso de Paellas. 00:00 h. Fiesta con DJ’s y DJ Xavi Navarro.

Caparroso-Día de los Calderos-Pobre de Mí. 10:30 h Inicio concurso de calderos. 11 a 14 h Parque infantil. 14:30 h Comida de calderos. 15:45 h Concierto con Los Uzkis. 17:30 h Salida con la charanga. 18 h Encierro. 19:15 h Capea en la plaza. 20:30 h Ronda-despedida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos . 21:30 a 22:30 Concierto orquesta Krypton. 00:00 Pobre de mí 0:30 Baile . A continuación, Dj.

Cáseda 7 h. Dianas. 8 h. Auroras. 12 h. Misa y procesión . 13. Girgantes y cabezudos. 60 aniversario de los primeros gigantes y cabezudos. 16.30 h. Café Concierto. 18 h. Encierro . 20.30 h Baile de laEra. 21 h. Orquesta Saturno. 22 h. Torico de fuego. 22.30. Fuegos artificiales. 23 h. Cena popular. 1.30 h. Orquesta Saturno. 5.30 h. Disco móvil.

Cintruénigo-Día de la Mujer. 11 h Entrega Flores a las ancianas de la Residencia. 11,30 h Nombramiento de Alcaldesa y Corporación Femenina. 11,30 h Entrega del Premio Alhama 2023 a la mujer destacada de Cintruénigo. 12 h. Cohete la Ofrenda Floral a la Virgen en la Parroquia. A la salida Riau-Riau. 12 h. Partido Fútbol, 3ª Div. C.A. Cirbonero y C.D. Pamplona. 12 h Partido Fútbol Sala, eliminatoria Copa de Rey GCH Garbayo Chivite Cintruénigo F.S. y Lauburu K.E. Ibarra (Tolosa). 12 a 14 y 17 a 20 h Parque Infantil. 12,15 h Encierro. 14,30 h Comida Popular 16,45 h Charanga La Unión . 17 h Encierro. 17,45 h Charanga . 18 h Exhibición de Bravura. Plaza de Toros. 18 h Tardeada. 18 h Grupo Araciel. 20 h. Pasacalles. 20,45 h Encierrillo Infantil . 21 h Toro de Fuego. 21,15 h Danzas de la Tierra. 00,00 h Discovaquilla DJ´S + Vacas. 00,30 h Concierto versiones 02,00 h Charanga La Unión . 02:30 h Concierto We Are Not DJ´S.

Cordovilla-Día del Niño. 11:30-14 y 17 a 19 h Parque infantil. 14:30 h Comida popular. 16 a 17 h Exhibición de tik-tok 17 a 19 h TardeoDJ. 17-20 h Campeonatos de Mus relámpago y parchís 19:30-21 h Encierro simulado. 21:30 h Fuegos artificiales 22 h Cena autogestionada. 23 -00:30 h Música . 01:00 a 04:00 h JB Riders DJ.

Elizondo-Fiestas de Txokoto. 11 h Pasacalles con la comparsa. 12-13:30 h Actividad organizada por Mugarki 14 h Zikiro jate. A continuación, poteo 20 h DJ Jotatxo. 24.00 DJ Nash.

Fitero-Día del Bolo. 11:15 h. Entrega premios portada del programa de fiestas y nombramiento de fiteranos populares 2023 al Club Deportivo Calatrava. 12 h. Cohete y tradicional “Bolo” por las calles. La comparsa y la escuela de jotas de Fitero bailarán “la Jota de Fitero”. 16 h. Actividad infantil. 18:30 h. Encierro corto 20 h. Encierro infantil. 20:15 h. Toro de fuego. 20:40 h. Salida de la Corporación Municipal hacia la Iglesia Parroquial, con la Comparsa y la Banda de Música 20:45 h. Novena en honor a la Virgen de la Barda, seguida del Rosario cantado por las calles y solemne Salve. 23:30 h. Bailables . 00:00 h. Hoguera. 00:15 h. Tributo a Extopa.

Fontellas. 12 h. Pasacalles 13 h. Vacas. 14,30 h. Paellada.. En la sobremesa Concierto con orquesta 18,30 h. Mago Felix, 18,30 h. Exhibición de Bravura con Obstáculos,. 19 h. Fiesta ‘ETG Fest El Rowgurio V Aniversario” con DJ. 21 h. Toro de Fuego. Seguido de encierro chiqui. 00,30 h. Baile.

Garínoain-Día de la Juventud. 9 h Dianas .12 h Concurso “Masterchef de Pollo” . 13 h Hinchables 13 h Vermouth. 17 h Completo en la carpa 20 h Bailables . 22 h Jabalí de fuego Krisantemo y toro de fuego Txiki. Fuegos artificiales. 01:00 h Verbena. 05:00 h Música. Después after-hours.

Gorraiz. 9 h. Preparación calderetes y paellas.10 a 12 h. Escape room Edad: 12 a 30 años. 11 a 14 h. Hinchables y zona recreativa. 13 h DJ´s Go & Go. 14 h. Entrega premios concurso calderetes y paellas 14:30 h. Comida calderetes y paellas. 16 h. Espectáculo infantil “Me da la risa”. 16:30 h. Campeonato relámpago de mus. 17 a 21:30 h Hinchables y zona recreativa. 17 a 19 h. Escape room 21:30 h. Toro de fuego. 23 h. Concierto Relocos. Música pinchada hasta las 04:00 a.m.

Legasa-Fiestas de Santa Leocadia. 20 h Chupinazo y repique de campanas. 21 h Copas.

Milagro-La Paellada. 8 h Dianas . 8:30 h Caldico popular 9 h Encierro de novillos toros con ganadería Ustarroz 11:30-13 y 17-18,30 h Parque infantil 12 h Suelta de reses bravas. 13 h Encierro chiqui y a continuación charanga con los gigantes 14 h Paella popular. 18:30-19 h Suelta de vacas en la calle y en la plaza 19:30-20:30 h Exhibición de recortes en la plaza a cargo de los Chichas Team y vacas en la calle 20:30 h Bajadica. A continuación toro de fuego 00:00-03:00 h Verbena con la orquesta Star Ways Band.

Monreal-Día del Niño y Joven. 9 h Dianas 10:30 a 12:30 h. Parque Infantil; Barredora, Castillos Hinchables, Tobogán, Rampa… 12:30 h. Comparsa con los Gigantes Bustintxuri 14:30 h. Comida Popular Infantil 14:30 h. Comida de la Juventud 17:30 h. Rockalean 20-22 h. Baile de Disfraces Infantil. Temática: Dibujos Animados. ¡Todos los niños y niñas disfrazados tendrán premio!! 22:15 h. Torico de Fuego, 22:30 h. Cena Autogestionada de la Juventud. 00:00 h. Concierto de Atokateja 02:00 a 06:00 h. Macro Disco Móvil con DJ Tortxu..

Olite-Fiestas Infantiles. 10:30 h Acto de imposición de pañuelos a los nacidos en 2022 y a la Corporación txikis 12 h Cohete anunciador. Ofrenda floral en Santa María 12:30 a 13 h Comparsa de gigantes y cabezudos 13:30 h Fiesta de la espuma 16:30 h Hinchables y tren 20 h Encierro toricos de ruedas 22:30 h Vals y baile de disfraces 23:30 h Torico de fuego.

Peralta. 8 h. Encierrillo. 8:30 h. Dianas con la txaranga El Garrafón. 9 h. Encierro de Novillos-toros de la ganadería Barcial de Salamanca. 11:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Óscar Bretos de Villafranca. 12:30 h. Salida de la comparsa de gigantes y cabezudos, acompañados de los gaiteros, desde el Ayuntamiento 13 h. Música con Mariachi imperial Elegancia Mexicana. 13 h. Apartado de los toros que se lidiarán por la tarde.16:30 h. Encierro de reses bravas 17:3 0h. Salida de mulillas desde la Plaza Principal hasta la plaza de toros. 18 h. Novillada de la ganadería Barcial para los novilleros, Gómez Valenzuela, Fernández de la Puebla y Bruno Aloi. A continuación, salida de las peñas con la txaranga El Garrafón. 19-22 h. Stand de la clínica dental Macrident en la Plaza del Ayuntamiento, donde podréis ganar regalos en su exclusivo “Rasca y Gana”. 20 h. Espectáculo infantil con Kiki, Koko y Moko y el espectáculo ‘Fiesta Catapunchispún’. 21 h. Música con la orquesta Nueva Etapa. 21:30 h. Torico de fuego. 22:15 h. Dantzas organizadas por la asociación juvenil Azkoiengo gazteria. 23 h. Conciertos de rock organizados por la asociación juvenil, con The Lio, Azken Sustraiak y Jaleo. 00:00 h. Fiesta “Last Party” con los Casual DJ y DJ Charles Ramirez. 00:30h. Verbena con Nueva Etapa.

San Adrián. 13 h. Vermut musical con Nuevo Rumbo hasta las 14:30 h. 18 h. Taller de tatuajes y globoflexia, 19 h. Procesión. A continuación, misa. 22 h. Concierto del grupo La Poptelera.

Viana. 13 h. Chupinazo a cargo de Centros Escolares de Viana, seguidamente pasacalles con la txaranga Gazteberri y Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 14 a 15 h. Actuación matinal a cargo de la Orquesta Cíclope. 17.15 h. Partidos de pelota. 1º Partido Agirre-Salaverri II Bakaikoa - Eskiroz 2º Partido Resultado del Play-Off Masters Caixabank. 18 a 19 h. Espectáculo infantil “Pitutitu y el Borrico” a cargo de marionetas Birloque. 18 a 19.30 h. Batucada con Tarumba”. 19.30 h. Degustación de chorizo a la sidra, organizado por el colectivo Gazteberri y con la colaboración del Ayto. 20 a 22 h. Bailables con orquesta Cíclope. 22 h. Bingo del Club Deportivo Vianés y toro de fuego. 00.00 a 4.00 h.Gran verbena con orquesta “Cíclope.