Fiestas de Navarra 2023: hoy, 6 de septiembre, Arróniz, Cáseda, Fontellas...

Artajona-Prefiestas. 20 h Concierto del grupo Gaita Brass en La Quinta.

Arróniz-Día de las Mujeres. 12 h En la Fuente, animación infantil con Gorgorito y la obra “Rosalinda al rescate”. 13 h En la Parroquia, Misa con especial asistencia de las mujeres. Al finalizar, Aperitivo para matar el gusanillo en los portales del ayuntamiento. 13:45 h En la Fuente, Vermú Musical con la Banda Mendi Zarra. 14:30 h En el Frontón, privilegiada y divertida Comida para todos los públicos con animación a los postres, organizada por la Asociación de Mujeres Aranbeltza. 18 h Por el tradicional recorrido, Encierro con las astadas (Ganadería Pedro Domínguez de Funes). 19:15 h En la colorista arena, suelta de Vaquillas para todos los aficionados, acompañadas de la Banda. 20 h Desde el Frontón, Subida a la fuente de las cuadrillas de mujeres acompañadas por el grupo Os Moces. 20:30 En la Fuente, actuación de Os Moces. 22 h Divertido Torico de Fuego siguiendo el itinerario de costumbre. 22:15 h Cena de Picoteo en el Bar Urrea, organizada por la Asociación de Mujeres. 23:30 h En la Fuente, Karaoke para todos los públicos.

Azagra-Prefiestas. 19:30 h. Patio de la Casa de Cultura, V Festival Ribera en DanzaCon dos grupos: Compañía Arnau Pérez con la obra ‘Young Blood’ y Julia Godino & Alexa Moya y su obra ‘Picnic in the Moon’. 21 h. Carpa Festiva. XVI Festival la Virgen del Olmo. Con la participación estelar de Patxi Murugarren; Las Chicas del Coro; Amos Sainz y Juanjo y Sergio Murugarren.

Caparroso-Día del jubilado y la jubilada. 9:30 h Almuerzo de sardinas acompañadas de sidra y vino. Paseo C/ Los Fueros (Frontón). 10:30 h Partidos de pelota mano. 12:45 h Imposición de pañuelicos en la Iglesia de Cristo Rey a la junta de Jubilados y Jubiladas. 13 h Misa para los Jubilados/as en la Iglesia de Cristo Rey. 14 h Aperitivo en la Sociedad La Previsión para nuestros mayores, amenizado con el grupo de mexicanas Chuchin Ibañez & Garibaldi Band Taldea. 17:30 h Salida desde la zona de bares hasta la plaza con la charanga Strapalucio. 18 h Encierro de reses bravas desde La Cabrería a cargo de la ganadería Santos Zapatería. 19:15 h Capea en la plaza. Premio al mejor recortador de la tarde, 200 €. 20:30 h Pasacalles con la comparsa de Gigantes y la charanga Strapalucio. 21:30 a 22:30 h Concierto en la zona de bares con la orquesta Vendetta Show. 23:30 h Capea en la plaza con la ganadería Santos Zapatería. 00:30 h Baile con la orquesta Vendetta Show.

Cáseda. 12.30 h. Visita de la txaranga a la residencia. 13 h. Degustación de vinos. 14.30 h. Comida autogesionada por cuadrillas. 16.30 h. Café concierto. 17.30 h. Partidos de pelota. 20 h. Rumbo Tijuana. 22 h. Torico de fuego. 22.30 h. Cena popular de las mujeres. 23 h Dj juvenil. 1 h. Orquesta Éxito.

Cintruénigo-Prefiestas. 19,30 h Partido Fútbol Regional Preferente entre el C.A. Cirbonero B y el C.D. Funes. Campo de fútbol San Juan. Cintruénigo. 20 h. Bajada de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde Las Aulas de Formación hasta la Plaza del Ayuntamiento.

Fontellas-Día del Niño. 11,15 h Imposición de Bandas de Alcalde y Alcaldesa infantiles a los niñ@s: Iria Lete Cristobal y Aimar Perez Magaña. 11.30 h. Imposición del Pañuelo de Fiestas a los niños nacidos durante el año 2022. 12 h. Desde la Casa Consistorial disparo del Cohete anunciador de las Fiestas Patronales, con volteo de campanas de la Iglesia Parroquial y lanzamiento de caramelos y balones. A continuación la Corporación acompañada por la charanga recorrerá las peñas para degustar el tradicional zurracapote. Se obsequiará a cada peña con una aportación económica por parte del Ayto. 16,30 h. y hasta las 19 h. Hinchables, en la c/ Norte. 18 h. Reparto de merienda para los niños y niñas en la sede de la Asoc. Cultural Fontevella. 18 h Fiesta de Dj (c/ Norte). 19 h Trashumancia infantil Bueyes y Mansos (recorrido encierro) 20,30 h. Ofrenda Floral a la Virgen del Rosario Durante el recorrido cantarán los Auroros de Fontellas. 21 h. Discomovil Tribaluxe ( C/ Norte). Garínoain-Víspera. 15 h Comida-fiesta improvisada en la calle de los garitos. 17 h Imposición de pañuelicos a los y las nacidas después de septiembre de 2022, y entrega de premios de los carteles ganadores. 18 h Chupinazo desde la plaza del ayuntamiento y ronda por los garitos con la txaranga Alai-Taldea, con cabezudos para los niños. 20 h Concierto en la carpa a cargo del grupo Mr Cover. 22 h Jabalí de fuego Krisantemo y toro de fuego Txiki. 22:30 h Cena Sidrería Popular en SDCR Murugain. 00:30 h Rúa nocturna con la txaranga Malatxo. 04:30 h Música en la carpa. Después after-hours en los garitos.

Milagro-Dia del Niño. 9 h Encierro desde la calle Dos de Mayo con la ganadería Hnos. Ganuza de Artajona 10:15 h Entrega de poderes del alcalde José Ignacio Pardo, al Alcalde y Alcaldesa chiqui y a la Corporación infantil de 2023 en el Salón de Plenos del Ayto 10:30 h Chocolate con churros en el patio de las escuelas repartido por Apyma obsequio de Churrería De la Victoria. 11 h Chupinazo infantil y lanzamiento de bombas japonesas 11.30 h Ofrenda floral infantil en la Ermita Ntra. Sra. del Patrocinio 12 h Ponys en la Plaza de los Fueros 12 h Talleres creativos de tatuajes temporales y maquillaje artístico de cara en la plazoleta de la iglesia 12: h Concurso de calderetes en la Plaza Carriquiri 13 h Charanga de Milagro acompañada por los gigantes 13:15 h Encierro chiqui y toros de agua.14 h Degustación y fallo del concurso de calderetes en la Plaza Carriquiri. 14 h Comida popular para los niños en el Pabellón La Cereza. 17:30 h Actuación infantil en el escenario de las verbenas con Lu de Lurdes. 18:30 h Suelta de vacas en la calle y en la plaza 19:30-20:30 h Exhibición de recortadores con anillas con tres de las mejores parejas del circuito de anillas y vacas en la calle 20:30 h Bajadica con la Charanga. A continuación toro de fuego 00:00 h Verbena con el grupo Relocos.

Monreal-Víspera. 16:15 h. Recibimiento en el Ayuntamiento a los niños y niñas nacidos en 2022 y a los participantes del concurso de carteles infantiles. Entrega de pañuelicos y premios, 17 h Chupinazo desde el balcón de la Casa Consistorial amenizado por Ilunberriko Txaranga y los Cabezudos de Monreal. 17:30 h. Salve en honor a nuestra Patrona Nuestra Señora de la Natividad y ofrenda floral. 18 h. Final del VI Torneo de Verano de Futbito en el frontón nuevo. 19 h. XV Edición del Concurso de Tortillas en la Plazuela del Ayuntamiento, 20 a 22 h. Actuación de Puro Relajo en la plaza del mercado. 22:15 h. Torico de Fuego en la Plaza del Mercado y calles próximas. A continuación, reparto de bacalao en el Ayuntamiento. 01:00 a 05:00 h. Bailables con DJ Álex Pardos en el frontón viejo.

Peralta-Día del Niño. 9.15 h. Aurora infantil que saldrá de la Plaza de los Fueros hasta la casa de la alcaldesa y alcalde donde se celebrará una chocolatada. 9:15 h. Almuerzo popular y tiro al plato en el término de Cabizgordo (escombrera en los altos de Peralta). 11 h. Desencajonamiento de las reses que se lidiarán los días 7, 9 y 10 de septiembre. 12 h. Entrega de la vara de mando a la corporación infantil en el Ayuntamiento. 12:15 h. Cohete infantil desde el balcón de la casa consistorial. A continuación, los gigantes y cabezudos, gaiteros y la txaranga Peñalén acompañarán a la corporación infantil hasta la Iglesia. 12:30 h. Ofrenda floral infantil a Nuestra Señora la Virgen de Nieva en la parroquia. A continuación, Baile de honor de los gigantes a la corporación infantil y recorrido por la calle Tejedores y Nueva. Recogida de los gigantes en San Miguel. 12:45 h. Tren turístico por las calles de Peralta.13 h. Música en la Plaza Principal con Relocos. 15:30-19 h. Hinchables en la calle Irurzun. 18 h. Partidos de pelota en el frontón municipal. 18:30 h. Concierto de Marem, en el Paseo de San Miguel, organizado por la asociación juvenil Azkoiengo gazteria. 19 h. Trashumancia de reses no bravas con la ganadería Javier Olcoz de Falces. 20 h. Concentración infantil en la Plaza Principal para acudir con la txaranga Peñalén a la chocolatada en la Plaza de los Fueros, ofrecida por la churrería El Artesano. 21 h. Música en la Plaza Principal con la orquesta En Esenzia. 21:30 h. Torico de fuego por la calle Irurzun. 22:30 h. Cena popular en la carpa municipal. 00:30h. Verbena en la Plaza Principal con la orquesta En Esenzia.