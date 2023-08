Javier Esparza: "Nuestra única línea roja para pactos de gobierno es Bildu"

¿Opina Javier Esparza lo mismo respecto a pactos con la coalición nacionalista?

Yo ya he acordado con Geroa Bai en la pasada legislatura. Ya lo estamos haciendo. Hablamos con Geroa Bai, como con el PSN o con el PP.

Sanz aboga por cambiar la política de pactos de UPN.

Pero no termina de explicar qué pactos. Quiere pactos con el PSN, pero a la vez ser más duros con el PSN; quiere pactos con Geroa Bai, pero también seguir defendiendo la realidad institucional de Navarra; queremos con el PP, pero dependiendo de si nos va bien o nos va mal... Si se querían pactos, se podían haber puesto encima de la mesa. Pero aquí nadie dijo nada. Hay que ver qué queremos hacer, analizar y hablar claro. Y yo, desde luego, tengo una posición muy clara.

Hable claro ahora entonces. ¿Cuál es su posición? ¿Con quién está dispuesto a pactar para que UPN vuelva al Gobierno?

Nuestra línea roja es EH Bildu.

¿Sólo EH Bildu?

Nuestra línea roja es EH Bildu. No nos vamos sentar con ellos porque no ha hecho el recorrido que debiera haber hecho. ¿El resto de las formaciones políticas? ¿Por qué no nos vamos a sentar con ellas? UPN es el partido mayoritario de Navarra pero no tiene mayoría, por lo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que construir Navarra con otros. Para eso hay que hablar. Y es una decisión que debe tomar el partido.

¿Usted está dispuesto a gobernar con Geroa Bai?

(Esparza guarda silencio durante quince segundos) Es que... Éste es el debate que se tiene que dar. Cuando llegue ese momento, diré cuál es la posición. Yo lo tengo claro. Cuando digo que tenemos que ser capaces de articular acuerdos con todos, es con todos menos Bildu. Con los demás UPN se tiene que entender. O somos capaces de hablar y acordar con otros y romper la dinámica de bloques en la que se nos quiere perpetuar, o es muy difícil que volvamos al Gobierno. Y es un trabajo que ya se está haciendo. No voy contando lo que voy hablando con unos y con otros porque no es bueno, lo bueno es hablar discretamente. Otra cosa que nos puede hacer volver al Gobierno es que el Partido Socialista, a nivel nacional, cambie de estrategia o de liderazgo y esto afecte a la política en Navarra.