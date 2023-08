Miguel Sanz: "¿Pactar con Geroa Bai? ¿Por qué no?"

Usted sostiene que UPN debe intentar “sumar más sumandos” para conseguir llegar al gobierno. ¿Entra en eso pactar con Geroa Bai? ¿O con el PNV al menos?

¿Por qué no? Por ejemplo en algunos asuntos de materia educativa o en materia económica. En materia fiscal es un estrambote que tengamos que competir con el País Vasco, que tiene una fiscalidad para atraer empresas muchísimo más beneficiosa que nuestra fiscalidad. No digo mejorar nuestra fiscalidad, sino al menos igualarla a la del País Vasco.

Pero más concretamente, ¿UPN tendría que abrirse a pactos de gobierno con Geroa Bai?

Eso es más difícil porque hay un proyecto institucional detrás. UPN jamás debería renunciar a defender el proyecto institucional recogido en el Amejoramiento del Fuero. Cualquier pacto con Geroa Bai deberá hacerse dejando claro cuál es la posición de UPN en relación con el proyecto institucional para Navarra. Algo que, por cierto, es lo que dicen que hace el PSN.

Entonces, dejando claro eso, ¿UPN podría gobernar con Geroa Bai?

¿Un gobierno de coalición?

Sí.

En la vida nunca se puede decir... En estos momentos es indudable que no. Entre otras cosas porque tampoco lo pretende Geroa Bai, que también deberá reconducir su situación política y sus planteamientos programáticos, ya que si no lleva tendencia de ir descendiendo poco a poco. Los dos parlamentarios que ha perdido los ha ganado Bildu. A Geroa Bai le va a resultar muy difícil ganar votos mientras no haga un cambio de política.